Verdorie Ian! Artemis I vertrekt waarschijnlijk pas in november

Een grote tegenslag voor NASA. De lancering van de maanmissie gaat vandaag niet door. Artemis I loopt hiermee gigantische vertraging op, want het ruimtevaartuig Orion kan nu waarschijnlijk pas in november worden gelanceerd.

En, eerlijk is eerlijk, we hebben eerder in deze missie meegemaakt dat er iets stuk ging door een storm. Zeker nu Ian zich van een storm tot een orkaan ontwikkelt, kiest het voor veiligheid. En niet voor niets: de hele staat Florida is in opperste staat van paraatheid: dit wordt waarschijnlijk een dodelijke orkaan.

Het bijzondere is dat het niet zozeer komt door slecht weer in het lanceerkader dat NASA had bepaald. Artemis I zou vandaag 17:37 uur onze tijd vertrekken, maar er komt eerder al slecht weer aan waardoor het miljarden kostende Space Launch System van meer dan 100 meter hoog moet worden verplaatst. Het is simpelweg niet zo veilig om het op het lanceerplatform te laten staan.

NASA

Om het alles nu veilig te stellen is er besloten om alles weer terug te rijden naar de werkplaats. Spijtig, want dit heeft grote gevolgen voor de missie. Waar NASA eerst nog 2 oktober als alternatief had voor de lancering, lijkt dat ook van de baan. Het is nog niet met zekerheid gezegd, maar het wordt waarschijnlijk toch moeilijk om alles weer op tijd op de juiste plek te hebben. Als dat allemaal niet lukt, dan is het pas weer mogelijk om Artemis I te lanceren in november. Dat is op dit moment meer dan een maand ver weg.

Aan de andere kant is het een ruimteproject en die zijn nu eenmaal van de lange adem. Het enige spijtige is dat het waarschijnlijk een domino-effect heeft: mogelijk is de Artemis II-missie nu ook later en de derde missie (die waarbij mensen meegaan) dus ook. Aan de andere kant zijn de missies zo ver bij elkaar vandaan gepland dat dat hopelijk meevalt.