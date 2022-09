Artemis I-lancering staat gepland voor 27 september

Er was hoop dat Artemis I op 23 september kon lanceren, maar dat wordt nu toch een paar dagen later. Hoewel het lek is vastgesteld en is gerepareerd, heeft NASA besloten om voor een lancering op dinsdag te gaan. 27 september is de nieuwe datum, met als back-up 2 oktober.

Wederom houdt NASA een slag om de arm, zoals altijd bij lanceringen. Zo moeten ten eerste uiteraard de reparaties zijn voltooid, maar is het ook van belang dat de weersomstandigheden goed zijn. Zo ja en de lancering gaat door, dan is Orion als alles goed gaat ongeveer zes weken onderweg om in de baan rond de maan te gaan zweven en weer heelhuids terug te keren op aarde. Het is echt bedoeld als een testronde om te zien hoe de raket en capsule functioneren, voordat het bij Artemis III met astronauten de lucht in gaat.

Het is te hopen dat het NASA op 27 september goed en wel lukt. In ieder geval heeft het besloten dat het niet op 17 september, maar op 21 september weer gaat proberen om de raket te tanken. Vervolgens is er een releasekader gevonden van 70 minuten om 11:37 in de Amerikaanse ochtend op de 27ste (dat is 17:37 uur onze tijd) voor de echte lancering.

Lancering Artemis I



Het is nu al twee keer niet gelukt om het gevaarte te lanceren, wat meestal te maken heeft met de extreem brandbare oplossing die NASA gebruikt om Orion te lanceren. Het is een duur project dat miljarden kost en om sowieso de veiligheid te bewaken, is er dus al twee keer besloten dat lanceren niet veilig genoeg kon gaan. Het is om die reden dat er een extra tankmomentje is ingebouwd (of nou ja, momentje.. het tanken neemt een halve dag in beslag), om zeker te zijn dat er geen waterstoflekken zijn.

Er is nog een reden om te hopen op een lancering op 27 september, want als het 2 oktober wordt, dan is dat voorlopig wel even de laatste kans. Op 3 oktober staat namelijk de belangrijke lancering van SpaceX z’n Falcon 9-raket gepland. Hierbij worden een Rus, een Japanner en twee Amerikanen naar het International Space Station vervoerd.