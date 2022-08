Artemis nog niet op weg naar de maan

Gisteren was ik op uitnodiging van de ESA aanwezig op het terrein van de Space Expo in Noordwijk bij een presentatie en live-streaming event voor de geplande lancering van de Artemis I maanmissie. Precies 50 jaar na de laatste NASA vlucht naar de maan, van de Apollo 17, moest het nu gebeuren. Let wel, Artemis I, zoals de missie gedoopt is, gaat niet op de maan landen. Het moet een testmissie worden waarbij de nieuwe SLS raket uiteindelijk een of enkele banen rond de maan zal vliegen voordat hij, een week of zes later, weer terugkeert naar de aarde.

Poging strandt 40 minuten voor lancering

Moet? Ja, moet, want zoals velen van jullie al zullen weten is de lancering gisteren niet doorgegaan. Met de countdown klok op T-40 minuten werd een probleem ontdekt. Er ontsnapte wat gecondenseerde lucht uit de grote bruine brandstoftank en er waren wat problemen met de temperatuurmetingen in een van de solid rocket boosters.

Terwijl de techneuten van NASA druk bezig waren het probleem op te lossen verslechterde ook de weersituatie in de buurt van het Kennedy Space Center in Florida. Daarom werd rond het oorspronkelijke tijdstip van de lancering (14u33) besloten tot een ‘no go’ en dus bleef Artemis I op het platform staan. Het window voor de lancering – de tijdspanne waarbinnen een lancering mogelijk is, liep weliswaar nog tot rond 16u30, maar de weersituatie, in combinatie met de technische problemen, maakte daar vroegtijdig een einde aan.

Volgende kans op 2 september

Dit betekende dus dat alle aanwezigen onverrichter zake naar huis mochten. De volgende kans om Artemis I op weg naar de maan te sturen is op 2 september. Als goedmakertje mochten we wel nog even mee met een rondleiding door de Space Expo. Een bijzonder museum waar onder andere de originele capsule staat waarmee Andre Kuipers enkele jaren geleden naar het ISS reisde, en enkele maanden later weer terug op aarde landen.

Zoals je op onderstaande foto kunt zien heeft zo’n capsule nogal wat te verduren. Het is duidelijk een ruimtevaartuig voor éénmalig gebruik. Begrijpelijk, aangezien hij met een duizelingwekkende snelheid door de dampkring terug naar het aardoppervlak suist, waarbij de temperatuur aan de buitenzijde kan oplopen tot 2000 graden.