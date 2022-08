NASA: Nieuwe lanceerdatum Artemis I is zaterdag 3 september

De Artemis I-missie gaat door: NASA is van plan om deze op zaterdag 3 september te lanceren. In principe was de eerste alternatieve datum vrijdag 2 september, maar hier heeft het ruimtebedrijf uiteindelijk toch niet voor gekozen.

Vanuit Kennedy Space Center in Florida wordt de Artemis I-missie straks gelanceerd, met als doel om vast voorwerk te doen voor die langverwachte Artemis III-missie waarbij er voor het eerst een vrouw voet op de maan zal zetten, naast dat er het nodige wetenschappelijke werk wordt verricht. De missie heeft tot nu toe niet een heel soepel proces: eerst ging de generale repetitie al een paar keer mis, om vervolgens de eerste echte lancering niet door te zien gaan.eer over het reilen en zeilen van een grote lancering als deze.

Zet zaterdag 20:17 uur in je agenda, want dat is de nieuwe datum waarop Artemis I lanceert. De maanmissie moest eerder deze week worden uitgesteld door zowel een brandstoflek als weersomstandigheden. NASA heeft nu bekendgemaakt dat het de lancering opnieuw wil proberen op zaterdag 3 september om 20:17 uur Nederlandse tijd. Er is dan weer een tijdskader open van twee uur.waarin het de bedoeling is dat het gigantische gevaarte de lucht ingaat. Alvast handig voor zaterdag: je kunt de lancering hier bekijken.

Om dat te bewerkstelligen wordt er vloeibare waterstof gebruikt, maar dit brandbare goedje moet wel op de juiste plek blijven. Dat was niet het geval, waardoor de lancering moest worden uitgesteld. Ook bleken de weersomstandigheden niet ideaal te zijn, waardoor het al met al niet verantwoord was om deze belangrijke maanmissie te laten doorgaan.

Dat Artemis maandag niet werd gelanceerd heeft alles te maken met een brandstoflek. NASA moet daarmee voorzichtig zijn, want als het enorme gevaarte eenmaal in de brand vliegt, dan gaan daarmee miljarden in rook op. Kortom, Artemis I moet wel de lucht in, maar niet de lucht in. Tijdens het aftellen zagen de NASA-wetenschappers dat het niet lukte om één van de vier RS-25-motoren af te koelen (dit moet namelijk min 250 graden Celsius zijn).

NASA

Nu blijkt dat het waarschijnlijk helemaal niet de werking van de waterstof was waar het aan lag: mogelijk was een van de temperatuursensoren van de motor kapot. Hierdoor kon hij niet de juiste temperatuur aangeven. Het klinkt suf, maar met zulke lage temperaturen kun je niet bepaald kiezen voor een gewone huis-tuin- en keukenthermometer. Bovendien is het eigenlijk heel goed nieuws, want dit euvel zou makkelijk te verhelpen zijn. Tenminste, technisch gezien. In de praktijk zou het betekenen dat de Artemis I weer helemaal terug zou moeten naar de werkplaats, een rit die nogal wat voeten in aarde heeft.

Toch zal NASA hier waarschijnlijk niet voor kiezen: Er wordt waarschijnlijk gewoon geaccepteerd dat alleen de meter defect is en alsnog gelanceerd op zaterdag. Als tenminste alle andere omstandigheden ernaar zijn. Wel zal het team waarschijnlijk eerder starten met het koelen van de motoren, om zeker te stellen dat ze op tijd klaar zijn voor vertrek. Bovendien wil het ook optimaal gebruik gaan maken van data om zo tot een gedegen proces te komen. Het is dus een extra spannende lancering, die al vrij kielekiele wordt door de weersverwachting: er is 60 procent kans dat het weer roet in het eten gooit, aangezien er rond die tijd onweer wordt verwacht.

Wil je meer weten over het lanceren van de Artemis I-missie? Collega Ron vertelt in zijn artikel ‘Artemis nog niet op weg naar de maan’ meer over het reilen en zeilen van een grote lancering als deze.