Artemis I wordt -hopelijk- gelanceerd op 23 of 27 september

NASA heeft een nieuwe datum geprikt voor de lancering van Artemis I . Eigenlijk twee data, want inmiddels weten we dat het lanceren van dit enorme gevaarte niet zonder slag of stoot gaat. Na een aantal semi-mislukte generale repetities en inmiddels ook al twee lanceringen die niet door konden gaan, probeert NASA het nu opnieuw op 23 of 27 september.

Artemis I

Het wordt dus of een vrijdag of een dinsdag. Vergeet leuke MAANdag-woordspelingen: het wordt dinsdag of vrijdag: als de weergoden het tenminste ook willen. Ook moet NASA nog wel aan de slag met de brandstof van het space launch system, dat de laatste keer roet in het eten gooide. Aan de andere kant wil het het zekere voor het onzekere nemen: vloeibare waterstof is extreem brandbaar en het zou zonde zijn om dit project dat vele miljarden kost in rook op te zien gaan. Als in: zonder succesvolle lancering.

De raket blijft vooralsnog op het lanceerplatform staan: het wordt waarschijnlijk niet weer helemaal teruggerold naar de werkplaats. Dat is ook nogal een onderneming. Ook al is het maar een paar kilometer, het neemt vele uren in beslag. Het kan echter wel voorkomen dat hij wel terug moet naar de hangar, namelijk wanneer NASA geen speciale toestemming krijgt om de raket te laten staan.

Die toestemming kan het krijgen wanneer het ontheffing krijgt voor de accu van het systeem dat de raket zal opblazen wanneer hij van zijn koers gaat. Dit systeem moet heel regelmatig worden gecheckt en dat zou betekenen dat het gevaarte toch weer even moet verhuizen. Hoeft dat even niet, dan kan het blijven staan en dat zou veel mankracht en dus ook geld schelen. Plus, erger nog: dan zou de lancering nog langer op zich laten wachten.