Hoera: Artemis I tanken ging goed, aldus NASA

NASA heeft succesvol het Space Launch System kunnen tanken. De raket werd in zijn geheel gevuld met brandstof. Een pittige klus, want er moet zoveel in dat het wel 7 uur duurt voordat de tankbeurt is volbracht. En dan moet het er ook nog uit worden getankt. Het is met de ultrabrandbare cryogene brandstof niet mogelijk om te zeggen: we laten het er een paar dagen inzitten tot lancering .

Lekkage

Het is in ieder geval goed nieuws dat het allemaal goed is verlopen met de brandstof. Tot nu toe is dat namelijk steeds een heet hangijzer geweest. Diverse lekken zorgden ervoor dat de generale repetitie niet helemaal lekker liep, maar ook dat de vorige lancering geen doorgang kon vinden. Inmiddels is dat lek gedicht en blijkt er nu dus ook succesvol brandstof in het apparaat te kunnen worden gedaan. De 2649.78825 vloeibare waterstof en vloeibare zuurstof hebben niet meer opnieuw gelekt.

Het klinkt gek: hoezo blijf je steeds zo’n lek krijgen. Toch is het geen kwestie van even ducttapen en dat is het. Wat er namelijk gebeurt als er vloeibare waterstof en vloeibare zuurstof in de tank wordt gedaan, dat is dat deze 15 centimeter krimpt. Nu is een raket over het algemeen niet van flexibel materiaal gemaakt, waardoor het materiaal onder de druk problemen krijgt. Dat is ook niet te voorkomen, zegt NASA. Er ontstaat sowieso een lek waaruit dan zeer brandbare vloeistoffen en gassen lekken, maar door de temperatuur wat te verhogen kon dit binnen de perken blijven.