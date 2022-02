Starship deze lente in een baan rond de aarde

Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, heeft SpaceX baas Elon Musk tijdens een persmeeting een update gegeven over de vorderingen met zijn tot nu toe grootste raket, Starship. Die zou aanvankelijk in januari de ruimte in geschoten worden, al was Musk in november bepaald nog niet overtuigd van het succes van die lancering. Inmiddels weten we al een tijdje, het is medio februari, dat die lancering in ieder geval niet mislukte, maar dat is alleen omdat hij niet doorgegaan is.

Starship lancering aanstaande

Tijdens de persmeeting van afgelopen nacht, die je hieronder in zijn geheel (1u20m) kunt terugkijken, liet Musk weten dat hij nu verwacht dat Starship nog deze lente de ruimte in geschoten wordt. Sterker nog, Musk denkt zelfs dat het ruimtevaartuig in een baan rond de aarde zal kunnen worden gebracht. Hij is dus een stuk positiever gestemd dan drie maanden geleden. Maar, ook tijdens de update van afgelopen nacht vertelde Musk dat de kans op een mislukking nog altijd op de loer ligt.