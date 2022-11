Spannend weekend voor Orion en Artemis I

Ruim een week geleden, woensdag 16 november, was het eindelijk zover. Artemis I en Orion vertrokken vanaf Space Canaveral op een missie naar, en rond, de maan. Sindsdien gaat het crescendo met de missie. Geen berichten over problemen of andere verrassingen, anders dan dat alles volgens planning verloopt. Smooth sailing, zogezegd. Toch wordt het de komende dagen nog wel spannend voor de Orion.

Cruciale koerswijziging om in baan rond de maan te komen

Morgen, vrijdag 25 november, volgt een van de spannendste momenten van de missie, na de lancering en de boog om de maan eerder deze week. Dan is namelijk het moment daar waarop de Orion naar een hogere baan rond de maan gaat reizen. Dat gebeurt met behulp van een zogenoemde DRO-burn van haar eigen motoren en die van de Europese servicemodule.

DRO staat voor distant retrograde baan. Dat is een baan waarbij het ruimtevaartuig op relatief grote hoogte van het maanoppervlak in tegengestelde richting rond de maan cirkelt. Tegengesteld dan in relatie tot de baan die de maan rond de aarde volgt. Doordat de DRO dus relatief hoog boven het maanoppervlak ligt, is maar weinig brandstof nodig om het ruimtevaartuig in de juiste positie te houden.

Nadat de Orion in de juiste baan rond de maan gebracht is, bereikt het ruimtevaartuig a.s. maandag het punt waarop hij het verst van de aarde verwijderd zal zijn: 432.193 kilometer om precies te zijn.