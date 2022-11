Artemis I gaat niet op MAANdag 14 november de lucht in

De lancering van Artemis I wordt weer later. Ditkeer is het helaas net als de vorige keer een storm die roet in het eten gooit. NASA heeft de releasedatum met twee dagen opgeschoven omdat er een tropische storm langs het lanceerplatform raast. Het gaat om storm Nicole die steeds krachtiger wordt en waarschijnlijk een orkaan van categorie 1 wordt.

Kennedy Space Center Het is dan ook te hopen dat ze geen schade toebrengt aan het ruimtevaartuig, dat staat opgesteld op het lanceerplatform van het Kennedy Space Center. De vorige storm, Ian, heeft namelijk wel gezorgd voor wat problemen. Gelukkig konden die snel worden verholpen, maar het grootste probleem was uiteraard dat de hele lancering in de soep liep. Nu is het te hopen dat het op de zestiende wel gaat lukken. Het hangt van Nicole af: wordt ze inderdaad een orkaan, dan moet NASA alles op alles gaan zetten om te zorgen dat Artemis I weer wordt ‘afgebouwd’ van het platform en naar de werkplaats teruggaat. Dat is nogal een gedoe, want het space launch system dat moet zorgen dat het Orion-vaartuig de lucht in gaat is meer dan 100 meter hoog.

Storm Nicole Het is dus niet iets wat je even afbouwt: daar is veel werk, tijd (ongeveer 10 uur) en moeite voor nodig. Fingers crossed dus dat Nicole het rustig aan doet, ook voor de mensen in Florida die soms nog steeds moeten bijkomen van Ian.

Op dit moment lijkt het er nog steeds op dat NASA in 2025 de eerste mensen weer op de maan gaat zetten. Het gaat dan onder andere om de eerste vrouw en de eerste zwarte persoon. Het is voor het eerst sinds 1972 dat de ruimtevaartorganisatie weer iemand op de maan gaat zetten, al is het nu de bedoeling dat we er ook wel een tijdje blijven.

Artemis I Voor het zover is, moeten eerst nog twee Artemis-missies zonder mensen worden gelanceerd. Deze eerste is om te testen of Orion veilig en wel in de baan rond de maan komt en ook weer goed terugkeert op aarde (door middel van parachutes). Het is namelijk een herbruikbaar ruimtevoertuig. Mocht Artemis I op 16 november worden gelanceerd, dan heeft hij anderhalve maand nodig om naar de maan te gaan. Hij blijft dan even in de baan rond de maan en gaat dan terug naar onze planeet.