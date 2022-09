De lancering van Artemis I is helemaal niet meer zo zeker

Daarnaast zijn veel staten in de Verenigde Staten nu eenmaal onderhevig aan extreem weer. In het midden van het land woeden vaak tornado’s en in het zuiden orkanen. Daarnaast moest het oostelijk zijn, zodat je niet over allemaal mensen heenvliegt die potentieel door materiaal geraakt worden. Een ander voordeel is dat er niet zoveel was toen NASA aan het zoeken was. Hierdoor kon er een ideaal logistiek systeem worden gebouwd.

Het Space Launch System is opgebouwd op Kennedy Space Center bij Cape Canaveral (een schiereiland naast Orlando). Florida is één van de staten die het vaakst met slecht weer te maken heeft. Toch kiest NASA heel bewust voor Florida, wat alles te maken heeft met twee dingen. Ten eerste is lanceren naar het oosten beter omdat je met de draaiing van de aarde te maken hebt: die kun je handig inzetten om sneller te gaan waardoor je een minder krachtige raket nodig hebt.

Artemis I

Waarom NASA dus voor Florida heeft gekozen, was zeker geen toeval. Maar er is wel een storm op komst op 27 september. Gaat die precies los in dat tijdsvlak dat NASA heeft gereserveerd, dan betekent dat dat Artemis I niet wordt gelanceerd. De nieuwe datum staat ook al vast: dat is dan 2 oktober. Tot nu toe gaat de lancering op 27 september nog gewoon door, maar als de storm die nu rondom de Dominicaanse Republiek woedt toch een orkaan wordt die het Florida moeilijk zal maken, dan moet NASA de festiviteiten toch echt afblazen.

De bedoeling is dat Artemis I vast wat voorwerk doet voor de maanlanding die in 2025 moet plaatsvinden met de eerste zwarte astronaut die voet zet op de maan en de eerste vrouwelijke astronaut die voet zet op de maan aan boord. Artemis I landt niet op de maan, maar zal even in de baan rondom de kraters verblijven om vervolgens weer naar aarde terug te keren. Het idee is dat Orion (het ruimtevaartuig) dan weer kan worden hergebruikt. Daarvoor moet wel alles tot in de puntjes zijn geregeld en daarmee is NASA nu hard bezig. In principe is het ‘all systems go’, maar dat geldt niet voor een situatie waarbij er storm is. Dan gaat het alles niet door en moeten we er zondag weer klaar voor gaan zitten.