​NASA: volgende Artemis I-lanceerpoging is op 14 november

Lancering Artemis I

Het is al een paar keer mislukt om Artemis I te lanceren. Het feit dat de generale repetities bijna allemaal mislukten was eigenlijk al een voorbode, maar dat er ook al meerdere malen een datum is vastgesteld en alsnog niet tot lancering kon worden overgegaan.. Het is tot nu toe niet bepaald een geluksproject. Het idee is dat ruimtevaartuig Orion met het space launch system zodanig hard wordt weggeschoten dat het binnen zes weken bij de maan is geweest en terug. Hij komt niet op de maan: hij vliegt er alleen omheen.

Het idee is dat Artemis I als een soort verkenner op pad gaat en dat er voornamelijk wordt gekeken hoe het zit met zijn terugkeer. Lukt het om Orion volledig en veilig weer op aarde te laten neerkomen? Het kunnen recyclen van zo’n ruimtevaartuig is erg belangrijk, al is natuurlijk het belangrijkste element de veilige terugkeer van de astronauten, die straks met de missie Artemis III naar de maan zullen vertrekken. Die missie laat overigens nog wel even op zich wachten: die vindt plaats in 2025. Hopen we.