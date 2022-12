Orion capsule op weg terug naar huis

Het is inmiddels al zestien dagen geleden dat de onbemande Artemis I maanmissie het lanceerplatform van Cape Canaveral verliet om een ‘paar rondjes rond de maan’ te aan draaien. Intussen is veel gebeurd en dat ging gelukkig allemaal goed. Donderdagavond was het zover, de Orion capsule die enkele dagen in een verre baan rond de maan gecirkeld heeft, is aan zijn terugreis naar de aarde begonnen. Als alles goed blijft gaan zal de capsule hier over negen dagen, op 11 december, in de Stille Oceaan landen.

Motor hoefde amper te werken

Vergeleken met het geweld, en de hoeveelheid brandstof en kracht die nodig waren om de Orion aan de zwaartekracht van de aarde te laten ‘ontsnappen’ en op weg naar de maan te sturen, viel de start van de terugreis eigenlijk in het niet. De hoofdmotor – die vele jaren geleden ook al op 19 Space Shuttle missies gebruikt is - van de Orion capsule hoefde amper een en driekwart minuut gebruikt te worden om de capsule richting huis te sturen. Dat heeft uiteraard alles te maken met de gewichtloos en het gebrek aan (lucht)weerstand in de ruimte.

Over drie dagen zal de Orion voor het laatst de maan passeren, op zo’n 130 kilometer boven het oppervlak. Dan zal de motor van de capsule nog een zogenoemde retro flyby burn uitvoeren om de capsule met de juiste snelheid en koers naar de aarde te ‘slingeren’.