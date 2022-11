Artemis maanmissie nu over de helft

Als alles zo zou gaan als gepland dan zat er al aan te komen. Afgelopen nacht, op de dertiende dag van de Artemis I maanmissie, bereikte de Orion capsule die nu in een baan rond de maan, het verste punt van de missie. Vanaf de aarde gerekend was Orion precies 268.563 mijl van onze planeet verwijderd. In kilometers zijn dat er op een haar na 416.117. Dat leverde natuurlijk ook weer een aantal fraaie kiekjes op, zoals je hierboven en in de tweet hieronder kunt zien, met dank aan NASA.

Net over de helft

De missie zelf is nu ook net over de helft. Volgens NASA gaat alles nog volgens planning en is de capsule nog tiptop in orde, zowel technisch als ook de atmosfeer en leefomstandigheden binnen. Het feit dat de missie, die 25 en een halve dag duurt, nu dus over de helft is, betekent ook dat de eerste voorbereidingen starten voor de terugkeer, over een dag of 12.

NASA's Exploration Ground Systems-team en de Amerikaanse marine zijn inmiddels al begonnen met de eerste operaties voor het herstel van Orion na de landing in de Stille Oceaan. Vandaag beginnen daarvoor de eerste trainingen op zee.