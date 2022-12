Artemis II en de race om de ruimtepakken

Ruimtepakken

Het leek een tijdje een ver-van-ons-bedshow, de noodzaak voor ruimtepakken. Immers was Artemis 1 keer op keer uitgesteld en in die missie deden we nog niet aan ruimtepakken, omdat er geen mensen de lucht in gingen. Nu is dat anders. De missie is helemaal goed gegaan en nu is het de hoogste tijd om vooruit te kijken.

Je zou denken dat die tweede Artemis-missie over een paar maanden al kan plaatsvinden, maar niets is minder waar. Artemis II staat gepland voor mei 2024. En dat is uiteindelijk maar goed ook, want er zijn nog geen ruimtepakken voor de heldhaftige astronauten die op deze missie gaan. De astronauten zullen niet op de maan arriveren, want daar is de derde missie voor, maar wel gaan zij gigantisch ver weg van de aarde reizen in voorbereiding op de derde missie die wel daadwerkelijk mensen op de maan zal zetten.