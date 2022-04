​Axiom: Eerste private astronautentour naar ISS

Toch is dat eigenlijk wel waar de vergelijking ophoudt: het enige verschil is wie de rekening betaalt. In het geval van de mensen die op dit moment aanwezig zijn op het ISS zijn dat overheidsruimteorganisaties zoals NASA en Roscosmos. De mensen die morgen worden gelanceerd worden niet betaald door deze overheidsorganisaties. Ze moeten dus zelf het bedrag ophoesten dat zo’n missie kost en dat is in dit geval 50 miljoen euro per persoon.

Sinds 2019 is het ISS geopend voor private astronauten en nu is het eindelijk zover dat de eerste ISS-missie van private astronauten van start gaat. De missie heet AX-1 en dat heeft alles te maken met Axiom Space, dat zich in de markt zet als een reisbureau voor astronauten.

De mannen zullen op het ISS aan de Amerikaanse kans verblijven, maar wanneer ze worden uitgenodigd, dan kunnen ze ook toegang krijgen tot het Russische deel. Het is afwachten hoe dat zal gaan, want Roscosmos heeft zich de laatste tijd niet bepaald positief geuit over het ISS: het wil zelfs de samenwerking tijdelijk opschorten.

Het zal niet alleen een belangrijk moment worden voor deze vier astronauten: het moet het startsein zijn van meer dan dit soort missies. Axiom Space hoopt er zelfs nog meer uit te halen, want het zou graag een eigen ruimtestation maken waar het ruimtetoeristen heen kan sturen, of private astronauten voor onderzoek. Wij vragen ons af waarom het niet gewoon het ISS overkoopt: dan hoeft dat niet in 2030 na al die tijd in de ruimte op aarde in de zee worden gestort.

Een nieuw ruimtestation

Aan de andere kant is het ISS na al die jaren misschien ook wel echt ‘op’. In ieder geval is Axiom al begonnen met het ontwikkelen van zijn eigen ruimtestation. Het zegt dan ook: “De missie is echt een voorloper voor een commercieel ruimtestation dat we aan het ontwikkelen zijn. De eerste module wordt eind 2024 gelanceerd, dus dit is de eerste van een reeks van voorlopermissies voordat ons ruimtestation wordt gelanceerd en in een baan om de aarde wordt geassembleerd, wat uiteindelijk het internationale ruimtestation vervangt als het met pensioen gaat.”

Een opvallende opmerking, want Axiom is niet het bedrijf dat door NASA is uitgezocht om het nieuwe ISS te bouwen. Dat zijn namelijk drie bedrijven: Blue Origin, Nanoracks en Northrop Grumman. Aan de andere kant is het ook weer geen gekke uitspraak, want er zijn vijf ruimtestations in de maak. Zeker als ruimtetoerisme steeds groter wordt, dan zijn er wel locaties nodig om naartoe te reizen en in te kunnen verblijven.