Rusland stopt met ISS-samenwerking: dit is wat dat betekent

Eerder al dreigde Roscosmos het ISS in te zetten als ‘wapen’. Het impliceerde toen dat het pensioen van het ISS , waarbij het over zo’n 8 jaar vanuit de ruimte teruggebracht zou worden op aarde (maar wel met een flinke plons in de oceaan zou eindigen, op het ‘ruimtekerkhof’), misschien helemaal niet zo veilig zou verlopen. De Russen bedienen de raketten die het ISS aansturen, waardoor de Roscosmos-directeur in een tweet even benoemde dat het ISS ook zomaar op het vasteland van de Verenigde Staten zou kunnen neerstorten.

Wat het stoppen van de samenwerking exact inhoudt, dat moet nog vorm krijgen, maar in ieder geval betekent het dat Rusland zich terugtrekt uit de lopende projecten. Of de kosmonauten op het ISS ook niet meer communiceren met de aanwezige astronauten, en of Rusland dan bijvoorbeeld meer eigen onderzoeken gaat doen, dat is onbekend.

Het doet wel afvragen hoe dat zit met oorlog in de ruimte. Immers draait oorlog vaak om grondgebied en de ruimte: van wie is die eigenlijk? Van niemand. In de Koude Oorlog zijn er meer regels en wetten ontwikkeld rondom oorlogvoering in de ruimte. Iets wat werd bezegeld in de ruimte, want op juli 1975 schudden de Amerikaanse generaal Thomas Stafford en cosmonaut Alexei Leonov handen om de regels definitief te maken.

Outer Space Treaty

Tenminste, zeven jaar ervoor waren de afspraken eigenlijk al gemaakt in de vorm van de Outer Space Treaty. Het Ruimteverdrag verbiedt het plaatsen van massavernietigingswapens of kernwapens rond de baan van de aarde, op de maan of op andere hemellichamen. Het Ruimteverdrag verbiedt ook het opzetten van militaire bases, het bouwen van forten, het testen van wapens en het uitvoeren van militaire manoeuvres in de hemellichamen of op de maan. Het is dus een enorm belangrijk verdrag, waaraan landen zich tot nu toe hebben gehouden. Het verdrag is er dan ook puur op gebouwd om te zorgen dat oorlogen en vijandigheid van aarde niet de oversteek zouden maken naar de ruimte.

Loopt dat gevaar nu de Russen niet bepaald amused zijn over de sancties? Er lijkt nog weinig te zijn om ons zorgen over te maken: immers legt het puur de samenwerking stil en is het zich voor zover bekend niet aan het bewapenen. Dat geldt niet voor de Verenigde Staten: dat heeft sinds een paar jaar een militaire ruimteorganisatie genaamd Space Force. Die is er wel alleen voor communicatie en beveiliging, wie weet waar het toe in staat is als het eenmaal misgaat?