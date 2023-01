NASA is bang voor Chinezen op de maan

NASA zegt dat er een nieuwe ruimterace gaande is. De ruimtevaartorganisatie waarschuwt de Verenigde Staten voor China. Vooral met het oog op de maan. China zou met zijn maanmissie van plan zijn om bronnen te gaan winnen op de maan en delen van de kraterrijke bol te willen opeisen. NASA wil dat de VS hier een stokje voor steekt.

Strijd tussen China en de VS Waar NASA in 2022 nog succesvol de eerste nieuwe stappen richting de maan zette, is China wat stiller over zijn plannen. Echter zou er stiekem dus een soort maanwedloop bestaan tussen de twee grootmachten, waarbij het in eerste instantie gaat om de eerste nieuwe landing mensen op de maan, maar vervolgens over de delfstoffen die de maan bevat. In een interview met Politici zegt NASA-topman Bill Nelson dat deze strijd zich in de komende twee jaar zal ontvouwen. De organisatie is bang dat China onder de vlag van wetenschappelijk onderzoek veel vrijheid zal nemen om maangrond te claimen en vervolgens andere landen buiten te sluiten. Zoiets heeft China ook gedaan met de Zuid-Chinese Zee door eilanden te belegeren.

Tiangong We weten wel iets van de plannen van China. Het heeft immers een eigen ISS in de maak. In november is die geopend, maar het is de bedoeling dat er nog vrij veel pods bijkomen om het ruimtestation te laten groeien. Het heet Tiangong (Hemels paleis). Het moet uiteindelijk maar liefst 20 meter lang worden. Zou China een soort landjepik doen voor wat betreft de maan? Of ja, is het stelen als het eigenlijk tot niemands eigendom behoort? In ieder geval is het niet wenselijk dat landen bepaalde delen van de maan opeisen. Dat is niet oke in het geval van China, maar zou het ook niet zijn voor wat betreft de Verenigde Staten. Soms lijkt de maan bijna grondgebied van de VS doordat het land er als eerste voet zette, maar dat is niet hoe het werkt. De maan is rechtmatig van niemand, net als de ruimte in het algemeen.

Taikonauten op de maan China is zelfs al meerdere malen geland op de maan, maar nooit met astronauten, of eigenlijk taikonauten, zoals Chinezen in ruimtepak worden genoemd. Het wel het plan om taikonauten op de maan te zetten en dan blijkbaar het liefst sneller dat de Verenigde Staten doet: NASA wil het in 2025 weer gaan doen na vele decennia. Het is de bedoeling dat de eerste vrouw en de eerste zwarte persoon dan voet zetten op de maan. Het zou natuurlijk een stunt zijn als China niet alleen eerder zou terugkeren als mensheid op de maan, maar ook nog eens een vrouw op de maan zou zetten. China vervroegt de datum van zijn maanlanding steeds, terwijl die van NASA juist wat later is dan in eerste instantie de bedoeling was. Spannende tijden dus, al denken we dat die strijd pas echt woedt in 2024 en 2025. Dit jaar is wat rustiger qua maanmissies. Tenzij natuurlijk de Russen er nog tussenin komen: van hun ruimteplannen is ook verder nog weinig bekend.