China wil nog minimaal drie keer naar de maan

Voor wie het vergeten mocht zijn, ook het ‘Westen’ werkt hard om naar de maan terug te keren. NASA wil samen met enkele private partijen en de ESA in 2025 een bemande maanmissie lanceren.

Dat besluit heeft alles te maken met de ontdekking van een nieuw mineraal in een van de bodemmonsters die twee jaar geleden door de Chang’e maanlander naar de Aarde meegenomen zijn. Het mineraal wordt omschreven als een soort kleurloos transparant zuilvormig kristal. De wetenschappers stelen dat het helium-3 bevat, een isotype waarvan wordt gespeculeerd dat het een toekomstige energiebron zal zijn.

De race naar de maan begon in de jaren 60 van de vorige eeuw als een ‘strijd’ tussen Oost en West. Dat is het nu nog steeds, al is aan de Oostkant een nieuwe speler opgestaan. Rusland, destijds de Sovjet-Unie, heeft andere zaken ‘aan haar hoofd’. Die rol is bij de nieuwe race naar de maan overgenomen door China. En ze willen er duidelijk werk van maken. De Chinese overheid heeft afgelopen weekend namelijk aangekondigd dat het land de komende tien jaar tijd nog zeker drie onbemande maanmissies wil uitvoeren.

Het 'Westen' gaat weer winnen?

Daarvoor is het Artemis project in het leven geroepen. Je weet wel, die maanraket die al een paar keer zonder succes getest is en nog dit jaar een vlucht rond de maan moet gaan maken. Allemaal als voorbereiding op de eerste bemande maanmissie sinds Apollo 17.

Mocht het ‘Westen’ er uiteindelijk in slagen om weer astronauten op de maan te zetten, dan herhalen ze de overwinning op het Oosten van 53 jaar geleden, toen in juli 1969 de eerste mens op de maan landde. China gaat immers geen astronauten meenemen naar de maan, is vooralsnog de planning.