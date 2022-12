NASA test maanrovers voor Artemis VII

Op dit moment is de eerste Artemis maanmissie, de onbemande vlucht van Orion, in de laatste fase beland. Als alles de komende jaren volgens planning verloopt zullen tegen het eind van dit, of aan het begin van het volgende, decennium weer mensen voet op de maan zetten. Net zoals bij de vorige maanmissies, van Apollo 11 t/m Apollo 17, gaan de Artemis astronauten uiteindelijk ook weer in een Maanrover onze maan verkennen. Vooralsnog staat dat gepland als onderdeel van de zevende nieuwe maanmissie, Artemis VII.

Maanrover tests in Arizona

Die maanrover gaat er iets (ahum) anders uit zien dan het ‘model’ dar daar nu nog steeds staat, uit begin jaren zeventig van het vorige millennium. Ontwerpen en prototypes van die nieuwe maanrover worden al een tijdje getest in de woestijn van Arizona.

Dat gebeurt in en rondom SP Crater bij de Black Point Lava Flow. De reden dat voor die locatie gekozen is, heeft te maken met het feit dat die rotsbodem en omgeving veel lijkt op die van de maan. “Inclusief uitdagend terrein, interessante geologie en een minimale communicatie-infrastructuur”, aldus NASA. Allemaal zaken waar de Artemis astronauten die over een jaar of zeven op de maan zullen rondrijden ook mee te maken krijgen.