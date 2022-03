Space startup onthult modulaire multifunctionele maanrover

Vroeger had je de NASA, hun Russische concurent Космическая программа СССР en de ESA . Zij regelden alle ‘ruimtezaken’. Tot nu toe is alleen de NASA er in geslaagd mensen op de maan te zetten. Daarvoor bouwden zij in de jaren zestig van de vorige eeuw ook de zogenoemde Moonrover. Een exemplaar daarvan staat nog steeds ergens op de maan, maar modellen ervan staat ook in diverse musea, zoals het Smithsonian in Washington. Een Amerikaanse startup heeft nu een nieuwe maanrover gepresenteerd. Die ziet er natuurlijk compleet anders uit dan het ‘originee’ van bijna 60 jaar geleden.

Modulaire maanrover die ook naar Mars kan

Lucht- en ruimtevaartstartup Venturi Astrolab onthulde deze week een interplanetaire rover, FLEX genaamd, die ontworpen is om vracht en mensen over het oppervlak van de maan - en uiteindelijk Mars - te vervoeren. Het bedrijf wil de komende tien jaar een vloot van deze rovers bouwen voor NASA en andere commerciële ruimtevaartbedrijven.

De naam van deze modulaire rover, FLEX, staat voor Flexible Logistics and Exploration. Door het design, dat als je het mij vraagt lijkt op een kruising tussen een strandbuggy en een bakfiets, is FLEX in staat om te ‘hurken’ en ladingen van het oppervlak van de maan te tillen die vervolgens onder de ‘bak’ meegedragen worden naar de plek van bestemming.

De maker noemt het een ‘modulair laadvermogenconcept’. In de ‘bak’ kunnen ook astronauten vervoerd worden. De rover is bovendien gemaakt om semi-autonoom te manoeuvreren, maar kan ook op afstand worden bestuurd. Desgewenst kunnen de astronauten de rover ook zelf besturen.