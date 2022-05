​China neemt zijn eigen ruimtestation Tiangong in gebruik

China lanceert over een paar dagen meerdere taikonauten naar Tiangong. Tiangong is het Chinese ruimtestation waarvan vorig jaar de eerste module werd gelanceerd. In juli en oktober volgen nog meer modules.

Een Chinees ruimtestation

Als we het over de ruimte hebben, dan gaat het vaak over NASA, SpaceX, de ESA… maar ondertussen timmert Azië ook keihard aan de weg, met China als voorloper. China maakt geen deel uit van het bekende International Space Station (ISS). Dat wilde het wel, maar daarvoor hebben de Amerikanen een stokje gestoken. De Verenigde Staten hebben al langere tijd grote problemen met de Chinezen. Niet alleen op het gebied van ruimtevaart, want ook als we bijvoorbeeld kijken naar technologie met bans voor Huawei en gedoe rondom Xiaomi dan zie je dat de VS niet zo zitten te wachten op het opkomende reuzeland.

China gaat echter niet bij de pakken neerzitten. De ruimte is groot genoeg, dus heeft het besloten om zijn eigen ruimtestation te bouwen. Dat ruimtestation is Tiangong. Dit ruimtestation zweeft tussen de 340 en 450 kilometer boven aarde en het is voor het eerst dat China zo’n langdurig ruimtestation heeft gemaakt. Het is qua grootte ongeveer net zo groot als eenvijfde van het ISS. Wel heeft het hetzelfde doel, namelijk onderzoeken verrichten in de ruimte.