Wil je een Microsoft Surface-laptop kopen? Dan had je misschien minder lang moeten twijfelen, want Microsoft heeft ze nu aanzienlijk in prijs verhoogd. Op meerdere plekken in de wereld ziet men in de Microsoft Store dat de prijskaartjes niet omlaag zijn gegaan, wat gebruikelijk is voor tech die ouder wordt, maar juist omhoog zijn geschoten

Microsoft-laptops duurder

Microsoft is er bepaald niet alleen in: we hebben al gezien dat de PlayStation 5 duurder werd, dat OPPO op meerdere plekken in de wereld toestellen duurder maakte die allang uit zijn en dan was er ook nog een draagbaar game-apparaat dat even 1.100 euro duurder werd (de Lenovo Legion Go Gen 2). Dat is niet voor niets: de prijzen van werkgeheugen blijven stijgen en dat moet op de een of andere manier toch wat meer worden verspreid over apparaten die al bestaat, in plaats van dat nieuwe tech ineens veel duurder wordt.

Waar Sony er echter voor kiest om de prijsverhoging aan te kondigen, daar heeft Microsoft de prijzen zonder pardon omhoog geschoven. Je kunt dus niet alsnog nu even snel goedkoper een Surface kopen als je voor aankoop bij Microsoft zelf kiest. En de prijsstijgingen zijn vrij flink. De Surface Pro van 13 inch kost bij Microsoft zelf nu 1.399 euro, terwijl hij op andere plekken voor een prijs rond de 1.000 euro te koop is. Het gaat dus niet om een vijftigje of honderdje hier en daar. Dit zijn meteen honderden euro’s.

Tech toch sneller kopen?

Het zet wel aan het denken: tech gaat van iets dat je beter niet als early adopter kon kopen naar een goed dat je misschien juist wel zo snel mogelijk moet kopen. om te zorgen dat je geen last hebt van schommelingen die later volgen. Tegelijkertijd is er natuurlijk altijd oude voorraad: de nieuwere producten zullen misschien duurder worden, maar op den duur moet een laptop die te oud aan het worden is toch wel weg.

Ook is het goed om te bedenken dat het niet alleen om luxe apparaten gaat en dat de prijsstijgingen gigantisch zijn. Die gamehandheld van Lenovo die 1.100 euro duurder werd, kostte oorspronkelijk 1.599 euro, dus dat is een bizarre stijging. Echter ging ook de goedkopere variant van 1.149 euro in prijs omhoog naar 1.899 euro. Bij smartphones geldt hetzelfde: ook telefoons die ooit op de markt kwamen met een adviesprijs lager dan 800 euro worden honderden euro’s duurder.

Goed nieuws over updates

In positiever nieuws over Microsoft: het werkt aan de optie om updates uit te stellen, zodat je niet meer meetings hoeft te verzetten en tien minuten koffie moet gaan drinken omdat je laptop per se op dat moment wordt geüpdatet. Je krijgt straks zelf de kans om een dag te kiezen via je kalender wanneer je de update wenst te ontvangen. Of Microsoft het zelf heel duidelijk wereldkundig gaat maken is de vraag: het is immers eigenlijk beter om updates zo snel mogelijk te downloaden en installeren.