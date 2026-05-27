Microsoft heeft een nieuwe update uitgegeven en die helpt om Windows 11 sneller te maken. Het is de bedoeling dat het eerst binnen het K2-programma wordt gedaan, waarna er vervolgens als mensen tevreden zijn een grotere uitrol is. De update zou ervoor zorgen dat apps sneller opstarten.

Je kunt ook rekenen op een snellere ervaring binnen het startmenu, de zoekfunctie en andere menu-opties binnen het besturingssysteem. De snelheid wordt bereikt door low latency profiles, waarbij de cpu maximaal wordt belast, maar in kleine pieken zoals bij het openen van een app of het startmenu.

Windows Central meldt dat de update ook zorgt dat Windows betrouwbaarder wordt in de inlogschermen en de vergrendelschermen. Ook als je aanraakschermen gebruikt, zou hij sneller, stabieler en responsiever moeten zijn, net als wanneer je thema's aanpast in de instellingen. Al met al voelt Windows 11 straks dus wat sneller

Het rolt allemaal in golven uit, dus het kan zijn dat je ook na een update nog niet meteen de snellere variant van Windows hebt. Dat komt dan op een later moment. De update zorgt verder ook voor een nieuwe mogelijkheid waardoor je Bluetooth kunt delen met twee apparaten tegelijk.

Mooie dingen dus voor Windows 11: laten we hopen dat ze snel bij alle gebruikers van het besturingssysteem arriveren.