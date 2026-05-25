Het is altijd een gedoe met de compatibiliteit tussen Android en iOS . De laatste tijd worden er echter zowel vanuit kamp Apple als vanuit kamp Google stappen gezet om het in ieder geval minder moeizaam te maken om de twee platforms binnen hetzelfde huishouden te gebruiken. iOS 27 bijvoorbeeld, schijnt Google Cast te ondersteunen.

Google Cast op je iPhone

Google Cast is de technologie die ook in een Chromecast zit, dat apparaatje dat je in je televisie kunt steken zodat je vanaf een Android-toestel bijvoorbeeld Netflix kunt streamen naar je grote scherm. Die technologie zit ook in veel televisies al standaard ingebouwd, maar het komt nu ook naar iPhones met iOS 27. Het is nog niet officieel door Apple aangekondigd, maar volgens de bekende journalist Mark Gurman komt die ondersteuning er wel degelijk.

Tegelijkertijd is dit niet per se uit de goedheid van Apple’s hart. Het is een verplichting vanuit de Europese Unie met zijn Digital Markets Act. We weten al dat sommige bedrijven gigantisch hoge bedragen hebben moeten betalen omdat ze zich niet aan de Digital Markets Act of de Digital Services Act houden, dus Apple doet er goed aan om te zorgen dat het volledig volgens de Digital Markets Act opereert.

Je kunt straks vanaf je iPhone audio en video via je iPhone afspelen via AirPlay, Google Cast en zelfs andere technieken. Het is nog niet duidelijk of het alleen beperkt blijft tot de EU of ook verder uitrolt binnen iOS 27, maar in ieder geval plukken wij er straks de vruchten van, als Gurman het bij het juiste eind heeft.

iOS 27

Gurman schrijft: “Apple bouwt ondersteuning in iOS 27 voor alternatieve AirPlay-streamingdiensten van derden, zo is mij verteld. Het bedrijf wil hiermee voldoen aan de nieuwste eisen van de Digital Markets Act van de Europese Unie. Dit betekent dat externe diensten — zoals Google Cast — door gebruikers kunnen worden ingesteld als de standaardoplossing voor het streamen van video, foto's en audio van een Apple-apparaat naar een speaker of tv."

Een handige oplossing, want hiermee kun je als je partner een Android heeft toch makkelijk zijn of haar content bekijken. Bovendien kan het mogelijk ook naar de iPad komen, waardoor je een groter scherm tot je beschikking hebt om naartoe te streamen. Wanneer iOS 27 precies komt is nog onbekend, maar het zal waarschijnlijk in september zijn, tegelijk met de nieuwe iPhones.