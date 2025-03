Google heeft het probleem met Chromecast opgelost

Mensen die het probleem zelf probeerden op te lossen door een reset uit te voeren zijn echter verder van huis. Zij moesten langer wachten op een oplossing, maar die lijkt er nu wel te zijn vanuit Google. Het stelt: dat alles nu normaal zou moeten functioneren. Voor de mensen die een reset hebben uitgevoerd geldt dat er een Google Home-app update is gekomen, namelijk versie 3.30.1.6 voor Android en 3.30.106 voor iOS, die moet regelen dat Chromecasts die zo’n reset hebben gehad weer gewoon gaan functioneren.

What happened?

Vreemd blijft dat Google niet vermeldt wat er precies verkeerd is gegaan. Er zijn mensen die zeggen dat er een bepaald certificaat verliep op 9 maart, maar je zou zeggen dat Google dat wel op het vizier zou moeten hebben. Waarschijnlijk gaan we nooit van Google horen wat er nu precies aan schortte, dus het is voor nu vooral blij zijn dat het probleem is opgelost. Wie nieuwsgierig is kan eventueel de Google Nest Community-pagina in de gaten houden, want daar publiceert Google updates over de situatie.