Chromecast kampt met grote problemen: reset hem niet

Google’s streamingkastje Chromecast heeft verbindingsproblemen, maar dat ligt niet aan jou. Voornamelijk mensen die van een tweede generatie Chromecast gebruikmaken zouden er sinds 9 maart tegenaan lopen dat er alleen maar een error verschijnt en er verder niets kan worden gecast.

Google heeft het probleem in onderzoek. Er zijn mensen die zeggen dat het aan de certificaten van de gadget ligt. Die zou sinds 9 maart verlopen zijn. Dat lijkt een probleem dat toch eenvoudig via een update te verhelpen moet zijn, maar er zijn inmiddels een paar dagen verstreken en het is nog steeds niet helemaal in orde. Chromecast is een dongle die je in je televisie steekt om hem slim te maken. Er zijn varianten die met het Google TV-besturingssysteem worden geleverd, zodat je ook apps op je televisie kunt zetten. Het wordt vooral gebruikt om content vanaf je telefoon op een televisie af te spelen.

Chromecast-probleem

Een vervelend probleem dus, als casten ineens niet meer gaat. Er komen ondertussen veel klachten binnen van Chromecast-gebruikers over de hele wereld. Sommige mensen maken zich zorgen of Google het wel gaat verhelpen, aangezien het apparaatje inmiddels verouderd begint te raken. Vorig jaar heeft Google de TV Streamer aangekondigd en liet het weten Chromecast nog wel even te ondersteunen, maar hoe lang precies is onbekend. Bovendien zijn er na die tweede generatie Chromecasts nog andere Chromecasts uitgekomen, dus lijkt het erop dat het misschien wel over en uit is.