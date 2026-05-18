Apple 's vernieuwde AI-assistent Siri krijgt de optie om chats automatisch te wissen. Het voordeel hiervan is dat je je privacy dan beter kunt bewaren. Je kunt ervoor kiezen om de gesprekken na dertig dagen automatisch te verwijderen. Een andere optie is een jaar, wat uiteraard iets minder veilig is voor de privacy maar alsnog zorgt dat er af en toe een goede sweep is van wat jij allemaal met Siri hebt besproken.

Je kunt je gesprekken altijd handmatig verwijderen: dat kan nu ook al. Maar het is toch handig om zo'n opschoning ingebouwd te hebben. Het is allemaal interessant om te weten wat eraan komt voor Siri, maar eigenlijk is het vooral de vraag wanneer het komt. We wachten er inmiddels al heel lang op en Apple is al een paar keer van strategie verandert. Zo heeft het nu zelfs de hulp van Google ingeroepen om de basis te verzorgen van de AI-Siri, namelijk Gemini.

Waarschijnlijk is het wachten dit jaar wel klaar: er wordt verwacht dat de nieuwe AI-Siri haar intrede doet als iOS 27 lanceert, wat naar verwachting in de tweede helft van het jaar gebeurt. Waarom het zo lang duurt heeft niet alleen met verschillen van strategieën te maken, maar ook met het feit dat Apple zijn tech vaak goed dichttimmerd en het dus echt op zoek is naar een veilige manier om dit soort AI te waarborgen binnen zijn bekende ecosysteem.

Hoewel veel mensen AI-chatbots vooral gebruiken voor werk en voor feitelijke vragen, gebruiken veel mensen AI-chatbots ook voor heel persoonlijke gesprekken, zoals vragen over vriendschappen en relaties. Dat zijn zeker gesprekken die mensen willen wissen, mocht iemand anders het lezen dan kan dat immers wat beschamend zijn.

Het is wel te hopen dat je het verwijderen ook eerder dan 30 dagen kunt laten plaatsvinden. We wachten het af.