Apple kondigde al veel apparaten aan deze maand, maar het lijkt nog niet klaar te zijn. Tegelijkertijd lijkt het erop dat een nieuwe mogelijkheid binnen het Apple-ecoysteem nog langer op zich te laten wachten: Siri . De slimme assistent kan nog veel slimmer, maar tot op heden heeft Apple er weinig geluk mee en zou de slimmere Siri weer zijn uitgesteld. Dit is wat er allemaal gebeurt.

Siri komt later

We wisten al dat Google de basis zou zijn van de nieuwe Siri: Siri heeft dus eigenlijk een soort Gemini-fundering en zou grotendeels opnieuw worden opgebouwd. Het idee was dat deze nieuwe Siri er inmiddels wel was, maar nu lijkt het erop dat het iOS 26.4 niet gaat halen. De tech is toch iets ingewikkelder en Apple wil zorgen dat het veilig en wel kan worden gebruikt.

Siri moet niet alleen vragen beantwoorden, maar ook de context begrijpen en als agentic AI optreden. Dat is iets dat Samsung een maand geleden introduceerde op zijn S26 -lijn en betekent dat AI opdrachten voor je kan uitvoeren, zoals het zoeken van een geschikt restaurant en het boeken van een Uber. De plannen zijn groot, maar het lijkt erop dat het misschien pas in iOS 27 zijn intrede zal doen.

iOS 26.4

Verder is er ook positief nieuws, want de kans is groot dat iOS 26.4 deze week komt met de nodige vernieuwingen. Net als de andere besturingssystemen van Apple. Waarschijnlijk komt het op 25 maart en gaat gepaard met acht nieuwe emoji, een compacte tabweergave voor de Mac (macOS krijgt immers ook een update) en nieuwe functies voor Apple TV.

Apple schijnt met een muziekwidget te komen voor de Ambient Music-optie, minder heldere effects voor minder felle flikkeringen in het scherm en de optie om playlists te maken op basis van omschrijvingen in tekst. Ook worden er CarPlay AI-apps verwacht zoals ChatGPT en Gemini, krijgt de podcasts-app straks ondersteuning voor video's en toont de slaap-optie in de gezondheidsapp straks de gemiddelde bedtijd van de afgelopen twee weken.

Verder zijn vanaf 25 maart de nieuwe AirPods Max 2 vooruit te bestellen, maar wanneer ze precies verschijnen is nog onbekend: naar verwachting begin april.