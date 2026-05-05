We worden al meer dan een jaar lekker gemaakt met geruchten over een vouwbare iPhone – mogelijk iPhone Ultra Fold of simpelweg iPhone Ultra geheten. Nu is er een video uitgekomen waarin we onze beste blik tot dusver krijgen op het apparaat.

Vorig jaar april deden we al verslag over de geruchten van een iPhone met een verticale vouw in het midden, zodat je hem open en dicht kunt slaan als een boek. Toen werd bijvoorbeeld gemeld dat de smartphone tussen de 2100 en 2300 dollar gaat kosten.

Sindsdien blijven de geruchten zich opstapelen. Zo zou Apple achter de schermen ook aan een vouwbare iPhone met ‘clamshell’-design hebben gewerkt. Oftewel: een iPhone waarbij de vouwlijn horizontaal ligt, waarmee het ontwerp van de klassieke inklapbare mobiele telefoons wordt nagebootst. Deze zou inmiddels echter geannuleerd zijn. Ook gingen er onlangs geruchten dat de iPhone Ultra uitgesteld zou zijn, al bleek al snel dat hij toch op schema zou liggen en waarschijnlijk gewoon in september van dit jaar verschijnt.

De vorm van de iPhone Ultra

Zeker weten doen we het nog niet, want Apple heeft de iPhone Ultra nog niet officieel uit de doeken gedaan, maar de laatste weken lekken er wel steeds meer details uit. Dat komt omdat er dummy’s de ronde doen. Nadat onlangs al het hoesje lekten en ook foto’s van een dummy online verschenen, heeft Unbox Therapy nu een tien minuten durende video geplaatst waarin hij een mogelijke dummy van de Fold uitgebreid toont.

Deze video geeft ons dan ook de beste blik tot nu toe van hoe de iPhone Ultra er mogelijk uit gaat zien. Daarbij moet wel gezegd worden dat dit natuurlijk niet precies is hoe het apparaat er uit gaat zien – het gaat om een nep exemplaar. Er zit niet eens een scherm in. De video richt zich eerder op de ervaring van een dergelijke iPhone vasthouden en gebruiken.

Zoals de YouTuber meteen opmerkt, is het een opmerkelijke ervaring om de vouwbare iPhone vast te houden. Hij vergelijkt het qua vorm een beetje met een paspoort. De smartphone is dan ook wat breder en kleiner dan de meeste vouwbare smartphones van andere merken. Het zou om precies te zijn om 117 millimeter in hoogte, 84,27 mm in breedte en 11,02 mm in dikte gaan wanneer de Ultra is dichtgeklapt.

Dat maakt het meteen de dikste iPhone in een lange tijd, zeker met het camera-eiland in ogenschouw nemend. Leg je de iPhone Ultra met dat eiland naar beneden op tafel, dan wiebelt hij dus behoorlijk. Omdat deze iPhone kleiner is dan andere vouwbare smartphones, zit het zwaarste punt (het camera-eiland) echter weg dichter bij je handen, wat het fijner maakt om hem vast te houden.

Wachten op de aankondiging

Dat gezegd hebbende moeten we toch echt wachten tot de officiële aankondiging voordat we echt kunnen oordelen over het uiterlijk en de ergonomische aspecten van de iPhone Ultra. Het is haast vanzelfsprekend dat tegelijk met deze vouwbare smartphone ook de ‘reguliere’ iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden onthuld. Nog even geduld, en dan is het aankomende september hopelijk vouwen geblazen!