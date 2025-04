iPhone Fold: Apple lijkt echt aan een vouwbare telefoon te werken

Er zijn al vaak geruchten geweest dat er een vouwbare iPhone aankomt, maar ook vaak dat Apple daar echt niet aan gaat beginnen. Nu lijkt het er dan toch op dat hij er gaat komen. Een bekende bron meldt dat de iPhone tussen de 2.100 en 2.300 dollar kost.

iPhone Fold

Dat zal in euro’s ergens tussen de 2.500 en 3.000 euro uitkomen en dat is niet voor de poes. De meeste folds zitten eerder tussen de 1.500 – 2.500 euro, met een paar uitzonderingen daargelaten. Denk bijvoorbeeld aan de Huawei Mate XT, die twee keer kan vouwen en meer richting de 3.000 tot 3.5000 euro gaat. Maar dan heb je dus drie schermen die samen 10 inch zijn, wat een stuk meer wordt dan de Apple Fold, zoals we denken

Nu is het een iPhone en die neigen sowieso al wat hoger te liggen in prijs. Het toestel is dus waarschijnlijk vooral voor de mensen die sowieso wat meer van luxe houden. Of voor Apple-fans die simpelweg het idee van een vouwbare telefoon interessant vinden. Waar Samsung dit al meer dan 5 jaar aanbiedt, daar komt Apple straks net kijken. Nu had Samsung ook wel wat kinderziektes voordat het tot de goedwerkende foldables kwam die het nu heeft, maar Apple begint dus net met die reis.