De dunste opvouwbare telefoon komt uit in Europa

Van opvouwbare telefoons wordt vaak gezegd dat ze in opgevouwen staat heel dik zijn. Dat valt mee: de eerste toestellen hadden dat zeker, maar inmiddels zijn ook de vouwbare toestellen slanke dennen. Vooral de Honor V3: de slankste vouwbare smartphone ter wereld. De boek-achtige vouwtelefoon meet dichtgevouwen slechts 9,2 millimeter.

Foldable

Tegenwoordig heb je het als je het over een foldable hebt eigenlijk altijd over een vouwtelefoon die als een boek lijkt: een grote vouw over de gehele lengte van het toestel. Een fliptelefoon kan ook een vouwtelefoon zijn, maar wordt tegenwoordig vaker een fliptelefoon genoemd, met dank aan Samsung met zijn Flip-lijn. Hierbij is de vouw in de breedte en heb je bij het uitvouwen eigenlijk een langere gewone smartphone in je hand. De boek-achtige vouwtelefoon biedt veel meer scherm wanneer hij is opengevouwen en dat geldt dus ook voor Honor Magic V3.

De Magic V3 was tot voor kort alleen in China te koop, maar tijdens IFA heeft Honor aangekondigd dat het toestel ook naar Europa komt. Welke landen dat precies zijn is nog onbekend. Daar zal Honor scherp naar moeten kijken, want het toestel is niet goedkoop: 1.999 euro maar liefst. Bovendien is er misschien ook al een kaper op de kust, want OnePlus zou zijn Open 2 mogelijk nog dunner maken, al zijn dat slechts geruchten. En, goed om te weten: het camera-eiland wordt niet meegerekend in de ‘gevouwen’ toestand.

Honor Magic V3

De Magic V3 heeft aan de binnenkant een Snapdragon 8 Gen 3 om te zorgen voor rekenkracht. Met 16 GB aan werkgeheugen is het toestel premium, net als met de maximum opslag van 1 TB. De batterij is ook flink: 5.150 mAh. De foldable heeft twee OLED-schermen die op 120 Hertz kunnen verversen. Het grote binnenste scherm vouwt uit naar 7,92 inch. De resolutie is 2156 x 2344 pixels. Qua camera’s komt Honor Magic V3 op papier goed uit de verf: een 50 megapixel groothoekcamera, een 50 megapixel telelens en een 30 megapixel groothoeklens aan de achterzijde en nog een 20 megapixel selfiecamera aan de voorzijde.

Honor wil het duidelijk als een luxe toestel in de markt zetten, door met zijn prijs 200-500 euro hoger te gaan zitten dan zijn concurrenten Pixel 9 Pro Fold van Google en Galaxy Z Fold 6 van Samsung. De Magic V3 wordt op 20 september uitgeleverd aan mensen in Europa: in Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Slowakije is het apparaat wel al te bestellen.