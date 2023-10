Honor Vs2 is weer een iets dikkere foldable

Honor, ooit onderdeel van Huawei, toen effe min of meer zelfstandig, daarna weer onder de Huawei vlag en sinds de handelsembargo troubles van Huawei is het weer een zelfstandig (smartphone) merk. Afgelopen weekend presenteerde Honor haar volgende opvouwbare smartphone, de Magic Vs2. Het is al de derde opvouwbare Honor, maar net als zijn voorgangers wordt deze voorlopig ook alleen in China verkocht. En dat terwijl al bijna een jaar gespeculeerd wordt dat Honor zijn opvouwbare smartphones ook naar deze kant van de wereld gaat brengen.

Nog steeds niet naar Europa

Welnu, voor de V2, die in juli onthuld werd, is dat nog niet het geval. En ook de Vs2 laat ons deel van de wereld dus nog even links liggen. De nieuwste opvouwbare Honor is overigens weer iets lichter geworden. Vergeleken met de Magic V2 is de Magic Vs2 maar liefst (ahum) 2 gram afgevallen. Daarentegen is hij wel weer iets dikker, met 10,7 millimeter scheelt dat 0,8 millimeter. Dan nog is dat voor een opvouwbare smartphone best dun.

Verder is de Honor Magic Vs2 uitgerust met de iets oudere Snapdragon 8 Plus Gen 1 processor. Het instapmodel heeft 256GB opslag en 12GB RAM. Daarnaast is er ook een versie met 16GB RAM en 512GB opslag. Het opvouwbare scherm meet, opengevouwen, 7,92 inch.