Honor toont volgende foldable smartphone

Opvouwbare smartphones, ze zijn er al heel wat jaren, maar nog lang niet alle fabrikanten hebben er een. Samsung en Huawei waren de eersten, maar het Chinese merk is inmiddels buiten haar eigen land nauwelijks nog een serieuze speler. Motorola heeft, als een soort revival van de ooit mateloos populaire Razr, inmiddels ook al een paar ‘foldables’ op de markt gebracht, net als Xiaomi en Oppo.

Volgende opvouwbare smartphone van Honor

Tijdens het MWC, eind februari, waren die allemaal ook te bewonderen. Honor, zelf ook al een ‘foldable’ fabrikant, trad eind 2022 ook toe tot de selecte groep smartphone fabrikanten met een opvouwbaar toestel in haar gelederen. Dat merk onthult deze maand, op 12 juli, ook haar volgende model, de Honor Magic V2. Daarvan heeft de fabrikant nu een afbeelding online gedeeld. Niet dat daar veel op te zien is overigens, maar het geeft wel aan dat de smartphone merken de nog altijd niet zo heel erg populaire opvouwbare smartphones nog niet de rug willen toekeren.

Honor zegt met de Magic V2 een nieuwe evolutie van de opvouwbare smartphone te willen presenteren. In hoeverre dit betekent dat het toestel verschilt van zijn voorganger en andere foldables, dat is nu nog niet te zeggen. Ook is niet bekend of deze Honor naar Nederland gaat komen. Het merk was ooit onderdeel van het inmiddels al jaren door Westerse handelsboycots geplaagde Huawei. Om Honor voor die teloorgang te behoeden besloot eigenaar Huawei het merk te verkopen. In Nederland is Honor nooit echt heel populair geworden. Ooit geïntroduceerd als een prijsvechter voor ‘dappere’ smartphone kopers (‘For the brave’ was de slogan) heeft het merk hier nooit grote successen gekend.