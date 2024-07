De opvouwbare iPhone komt sneller dan je denkt

De iPhone die Apple in de maak heeft en een heel andere vormfactor heeft dan we gewend zijn, die verwachten we nog niet in september, maar wel binnen nu en twee jaar. Dat is gebaseerd op nieuwe informatie die bekend is geworden. Wat weten we over deze vouwbare iPhone?

Vouwbare iPhone

De Galaxy Z Flip 6 van Samsung is net uit en Apple zou ook van plan zijn om zo’n soort design te kiezen. Geen boekvouw, maar een oestervormige smartphone. Dat betekent echter ook iets anders, namelijk dat de iPhone Fold geen groot scherm krijgt. Het is vooral een inklapbaar scherm. De Samsung Galaxy Z Fold die wel boekvormig heeft, biedt een groot, vierkant-achtig scherm waarop je content veel groter kunt kijken. Foto’s, Netflix, enzovoort.

Apple Fold wordt dus niet dat type telefoon, maar meer een soort als een make-updoos openvouwend toestel. Volgens bronnen die met The Information hebben gesproken heeft Apple zich de afgelopen maanden beziggehouden met leveranciers die kunnen helpen met onderdelen. Zo’n toestel heeft onder andere een ander type scherm nodig, maar ook een scharnier. Die schermen komen waarschijnlijk bij Samsung vandaan, want daarmee zou Apple afgelopen mei al een contract hebben afgesloten.

Prototypes

Het is voor de een nog een heel lange tijd, twee jaar, terwijl een ander zal denken: dat heeft Apple snel gedaan. Het bedrijf kijkt echter al sinds 2018 naar de optie om een vouwbare iPhone te maken. Besef goed: de eerste vouwbare telefoon van Samsung dateert uit 2019, dus Apple was er vrij vroeg bij, toen het nog helemaal geen bewezen technologie was. Wel heeft het de afgelopen jaren natuurlijk wel wat kunsten kunnen afkijken bij Samsung en andere merken.

De interne naam voor de vouwbare iPhone is V68 en er zijn al diverse prototypes van het apparaat. Of er al iets in productie is, of er überhaupt klaar is voor productie, dat is niet waarschijnlijk. Het is sowieso de vraag of Apple ermee doorgaat. Het heeft de afgelopen jaren wel meer plannen afgeschoten, ook van zaken die al vrij ver in ontwikkeling waren. De Apple Car bijvoorbeeld. Toch zouden we er niet negatief tegenoverstaan om eens een andere vormfactor iPhone te zien. We gaan uit van 2026, maar er kan gaandeweg dus nog veel veranderen.