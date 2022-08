Gebrek aan concurrentie voor opvouwbare Samsung smartphones

Vanmiddag, vanaf 15u00 Nederlandse tijd, gaat Samsung haar nieuwe opvouwbare smartphones aan de wereld tonen. De Koreaanse fabrikant is er binnen vier generaties van deze modellen in geslaagd om in dit segment de absolute wereldmarktleider te worden, met een marktaandeel dat in 2021 de 90 procent benaderde. Getallen waar zelfs Nokia in de jaren 90, en Motorola in de jaren 80, jaloers op zouden zijn geweest. Echter, de prestaties van Samsung hebben wel een twist. Er is geen concurrentie (meer). Tsja, en ben je natuurlijk, met 10 miljoen verkochte Fold’s in 2021, al heel snel de ‘wereldmarktleider’.

Schrikken van de prijs en het fragiele design

Het begon nochtans redelijk voortvarend, de strijd om de beste opvouwbare smartphone. In de winter van 2019 onthulden Samsung en het toen nog grote Huawei binnen enkele dagen na elkaar hun eerste foldable. Samsung noemde hem de Galaxy Fold. Huawei koos voor de Mate X. Helaas mochten beide toestellen, die rondom het MWC in Barcelona gepresenteerd werden, alleen nog op een afstandje bekeken worden. Vasthouden en zelf testen was er nog niet bij. Daarvoor waren de prototypes te fragiel.

De aanwezigen in Barcelona schrokken wel van de prijskaartjes die zowel Samsung als Huawei aan hun opvouwbare smartphones hingen. Die kwamen akelig dichtbij, en overstegen de grens van 2000 euro! De algemene consensus was dat beide fabrikanten de plank daarmee toch wel missloegen. Hoe innovatief en technisch vooruitstrevend opvouwbare schermen op dat moment ook waren. Daarnaast zag nogn niet iederen het nu in van een smartphone met opvouwbaar scherm. Het waren niet veel meer dan hybride ontwerpen die de smartphone en tablet functies combineerden in één apparaat.

Het zou ook nog enkele maanden duren voordat de eerste opvouwbare toestellen in de winkels verschenen. Helaas bleek al snel dat die fragiliteit ook het ‘finished’ product parten speelde. Nog voor de winkellancering moesten met name de vouwmechaniek en het flexibele scherm al en aantal veranderingen ondergaan omdat ze te snel gebreken vertoonden. Al met al geen vlekkeloze start dus.