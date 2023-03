3 redenen waarom vouwbare telefoons niet alleen voor vrouwen zijn

Vouwbare telefoons worden heel duidelijk op vrouwen ingestoken. Samsung ging niet voor niets een samenwerking aan met Ateljé voor hippe roze-paarse Y2K-stijl hoesjes met parelkettinkjes eraan (en introduceerde ook nog een Samsung Galaxy Z Flip 4 Gassan die tijdens een evenement voor vrouwen werd onthuld). Ook Oppo steekt zijn nieuwe Oppo Find N2 Flip duidelijk in op een vrouwelijk publiek, met stickers en hoesjes met konijntjes erop. Geen probleem natuurlijk, en uiteraard zijn mannen ook zeer welkom om voor zo’n foldable toestel te kiezen. Sterker nog, het is waarschijnlijk voor mannen een nog betere keuze.

Omdat vouwbare telefoons ingeklapt wat dikker zijn (en breder lijken), is de verwachting dat ze niet zo lekker je broekzak in glijden. Waar vrouwen vaak een handtas bij zich hebben en mannen hun hele hebben en houden altijd in hun broekzakken steken, laten veel mannen deze telefoons daarom links liggen. Helemaal niet nodig, want ze passen vaak juist heel goed in je broekzak. Ze zijn niet of nauwelijks breder dan de gewone smartphone en juist omdat ze korter zijn, heb je geen lang ding dat niet kan buigen wanneer je gaat zitten.

Het voordeel aan het kunnen inklappen van het scherm is dat deze hierdoor beschermd is van sleutels. Nu is het ook niet heel tof als de behuizing van je telefoon allemaal butsjes heeft omdat je je smartphone toch een keer per ongeluk samen met je sleutels in een tas of zak stopt, maar in tegenstelling tot een standaard smartphone hoef je niet bang te zijn dat je scherm (toch het belangrijkste onderdeel van je toestel) het leven laat door een schamp van je autosleutel.

Goede camera set-up

We kunnen door Kim Kardashian doen alsof het alleen vrouwen zijn die selfies maken, maar mannen kunnen er ook wat van. Maar, ook als je gewone foto’s maakt, dan is een vouwbaar toestel erg handig. Er is namelijk maar één goede camera nodig, in plaats van twee. Dat scheelt ruimte in het toestel, waardoor er bijvoorbeeld een grotere batterij in kan, maar vooral is het met deze toestellen gewoon veel makkelijker om een natuurlijke selfie te maken. Juist als je die selfieschaamte hebt, dan kun je met bijvoorbeeld de Oppo Find N2 Flip een selfie maken door de telefoon rechtop neer te zetten en je hand uit te steken. Je hoeft niet awkward te doen met je arm, je kunt gewoon vrij bewegen en dus wat minder selfie-achtig een foto nemen.

Er zijn natuurlijk meerdere redenen om voor een vouwbare telefoon te kiezen. Het is ten eerste een toffe, andere vormfactor dan de telefoons die we inmiddels al tien jaar gewend zijn. Daarnaast heb je een groter scherm tot je beschikking, waarbij je dus een groter scherm hebt om naar streamingdiensten kunt kijken of op social media te scrollen. Kortom, misschien toch eens het overwegen waard.