OnePlus foldable komt na de zomer

Toen Pete Lau en Carl Pei tien jaar geleden OnePlus startten, was hun doen het maken van een high-end smartphone met een mid-range prijskaartje. De OnePlus One was daar het eerste lichtende voorbeeld van. Inmiddels is de smartphone maker met de OnePlus 11 al aanbeland in de ‘dubbele cijfers’. Tijd om ook mee concurrenten als Samsung en Oppo en hun pogingen om de opvouwbare smartphone tot een hype te maken.

OnePlus foldable komt later dit jaar

Ja, OnePlus zal dit jaar een opvouwbare smartphone gaan lanceren. Tijdens de presentatie van de OnePlus 11 werd daar al over gespeculeerd. De fabrikant beloofde later dit jaar met iets fenomenaals te komen. Op het MWC heeft de COO van de smartphone fabrikant, Kinder Liu, bevestigd dat de opvouwbare OnePlus in de tweede helft van dit jaar het daglicht zal zien.

Hoe dat toestel er uit gaat zien en wat de onderscheidende specificaties worden, daarover hult Liu zich nog in stilzwijgen. “Het wordt ook een vlaggenschiptelefoon. De reden waarom we de afgelopen jaren nog geen opvouwbare telefoons hebben uitgebracht? Omdat we de beste foldable op de markt willen zetten”, aldus Liu. We zijn nu al benieuwd.