​Samsung komt mogelijk met dubbele dubbelvouw-telefoon

Vouwtelefoon met drie schermen

Daarnaast is er nog een ander voordeel aan drie schermen in plaats van twee, namelijk dat deze telefoon zich écht laat meten met tablets. Tablets leken een tijdje te verdwijnen, maar zijn mede door de pandemie weer helemaal terug van weggeweest. Veel mensen vinden het toch fijn om met een kleiner scherm dan hun laptop, maar een groter scherm dan hun mobiel te gamen op de bank, of bijvoorbeeld te shoppen via het touchscreen. Een goede keuze dus voor Samsung om een smartphone te maken die je gemakkelijk kunt omvormen in een tablet.

Dat heeft echter ook nadelen. Want voor sommige mensen is het al moeilijk om één smartphone in hun broekzak te steken. Laat staan als je eigenlijk drie smartphones op elkaar gestapeld in je zak moet laten glijden. Dat zal waarschijnlijk niet gaan. Het is waarschijnlijk dus wel een soort dikkerdje en dat is niet altijd even comfortabel. Het is dus de vraag in hoeverre mensen deze telefoon echt gaan gebruiken als hij helemaal opgevouwen is, het lijkt logischer om hem in de trein bijvoorbeeld even naar twee schermen naast elkaar te vouwen. Het is sowieso de vraag hoe dat vasthoudt, drie schermen op elkaar.