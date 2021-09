​Zo maak je het kopen van een nieuwe smartphone toch nog leuk

Als je nu op zoek bent naar een nieuwe telefoon die er echt anders uitziet, dan moet je helaas al snel naar toestellen die meer dan 1.300 euro kosten. Je kijkt dan namelijk al gauw naar een vouwbare telefoon. Niet gevreesd, er zijn ook gloednieuwe exemplaren die inderdaad rond de 1.000 euro kosten en zich ook laten vouwen. Het is alsnog een flink bedrag, maar je valt wel op. De Samsung Galaxy Z Flip 3 is daar een voorbeeld van. Die vouwt niet zoals een boek, maar zoals een make-updoosje en valt hierdoor erg op.

Bijna alle toestellen zijn tegenwoordig ongeveer dezelfde grootte, ongeveer even plat en hebben ongeveer dezelfde achterzijde. Heel spannende kleuren zijn er vaak niet, waardoor het opvallen met je smartphone soms alleen lijkt te kunnen door er zelf een gek gekleurd of geprint hoesje omheen te doen.

De smartphonewereld is er niet spannender op geworden de laatste tijd. Als je een voorbijganger ziet lopen, dan kun je zelden in die paar seconden zien welk toestel hij aan zijn oor houdt. Smartphones zijn zo op elkaar gaan lijken, dat het helemaal niet meer zo spannend en leuk lijkt om er een aan te schaffen. Dat hoeft echter helemaal niet zo te zijn.

Dit is typisch een smartphone die niet zozeer opvalt door zijn uiterlijk, maar door het feit dat je bij een feestje zal merken dat iedereen jouw foto’s wil, omdat daar mensen wel goed uit de verf komen en niet onder de grijzige puntjes zitten. Dat komt omdat deze smartphone een grotere sensor heeft en een LiDAR-scanner, wat gecombineerd zorgt voor geweldig resultaat in weinig licht.

Zoals we laatst al schreven: die hoeveelheid megapixels die een telefooncamera heeft, daar hoef je het niet per se voor te doen. Ook maakt het niet heel veel uit of een telefoon nu 5 of 3 camera’s heeft. Uiteindelijk zijn de meeste mislukte smartphonefoto’s die die je in het donker maakt, of in ieder geval in een ruimte die niet volledig TL-balk-stijl verlicht is. Qua camera’s om in het donker te fotograferen is de iPhone 12 Pro Max een goede keuze.

Veel toestellen die aanzienlijk goedkoper zijn, bieden je precies die dingen die je gewend bent. Het enige waar het grote verschil vaak nog wel inzit, dat is bijvoorbeeld in de batterijduur van de telefoon en de kwaliteit van de foto’s, dus daar zou je nog wel je focus op kunnen leggen: verder zal je waarschijnlijk met een goedkoper toestel nagenoeg dezelfde ervaring hebben als met een duurder exemplaar.

Dit klinkt heel cliché, maar het is nu belangrijker dan ooit om een telefoon te kiezen die bij jou past. Dat scheelt je namelijk waarschijnlijk heel veel in de portemonnee. De bovenstaande toestellen zijn aan de luxe, dure kant. En zeg nou zelf: doen we niet allemaal al ongeveer vijf jaar dezelfde dingen op onze smartphone? Het gros checkt zijn e-mail, social media, schiet af en toe een foto of een selfie, luistert muziek en WhatsAppt ermee. Je hoeft voor al die dingen echt geen smartphone te hebben van 900 euro.

Onderscheid

Uiteindelijk hebben smartphonemakers het ook echt wel door dat er toch iets onderscheidends moet zijn in hun nieuwe producten. Het is om die reden dat een Xiaomi-telefoon in staat is om grappige freezeframe-video’s te maken, terwijl een Oppo hoog van de toren blaast over een speciale glinstering op het toestel. Deze verschillen zijn echter vaak minimaal en dit is vooral marketingpraat. Soms zijn het geweldige gimmicks, maar in de realiteit blijkt het vaak toch niet zo revolutionair te zijn.

Reden genoeg om bij het shoppen van een telefoon vooral te kijken naar wat je met je telefoon doet en wat je echt graag wil. Dat is uiteindelijk het allerleukst van shoppen: iets vinden wat bij je past, en als het even kan, ook nog met een goede deal de deur uitlopen. Staar je dus niet blind op het nieuwste van het nieuwste en het duurste van het duurste, want als er iets in alle homogeniteit verloren gaat, dan is dat het wel.