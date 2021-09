​Wat kun je eigenlijk met een 200 MP camera?

Het was groot nieuws deze week: Samsung komt met een camera van 200 megapixel. Het gaat om Isocell HP1, die we als eerste in de nieuwe Galaxy S22 moeten verwachten. 200 megapixel is heel wat, maar wat kun je er nou precies mee? Is er een groot verschil met 100 megapixel?

12 megapixel Olympus-topman Akira Watanabe deed ooit de uitspraak: “12 megapixel is voor de meeste mensen voldoende.” Hij heeft het niet verkeerd. Veel selfiecamera’s op smartphones zijn niet voor niets 12 megapixel. Hoe meer megapixels er zijn, hoe meer kleinere pixeldiodes er op een sensor zitten. Hoe meer kleine pixeldiodes op één kleine sensor, hoe meer ruis er in een beeld komt. Kortom, aan alleen het aantal megapixel heb je weinig. Je moet weten hoe groot de sensor en de lensopening zijn, maar ook welke technologie er achter de sensor zit en hoe de beeldprocessor ervoor staat. Dat gold al bij gewone fotocamera’s, maar dat houdt nog steeds stand in smartphonecamera’s.

Megapixel = resolutie Hoe meer megapixel een camera heeft, hoe hoger de resolutie van de foto’s. Er wordt dus meer informatie in één afbeelding geperst. Vandaar dat meneer Watanabe zei dat de meeste consumenten meer dan genoeg hebben aan 12 megapixel: je wil je foto’s immers waarschijnlijk niet scherp op abriformaat afdrukken. Ook zullen de meeste smartphonegebruikers geen gekke uitsnedes in foto’s maken. Bedenk je ook goed wat zoveel megapixels doen met het bestandsformaat van je foto’s: je kunt stellen dat 1 megapixel ongeveer 1 MB is. Het zijn dus flinke foto’s als je een 200 megapixelcamera gebruikt. Dat betekent dat ze meer ruimte innemen op je smartphone, maar ook dat langer duurt om ze te versturen of in te laden in bijvoorbeeld een fotoprogramma.

Meer nodig dan alleen megapixels Als je een gedetailleerde foto wil printen op A4-formaat, dan doe je er goed aan een foto van 10 megapixel te gebruiken. Ga je groter, dan zijn er meer megapixels nodig. 200 megapixel is dus 20 A4’tjes: dat is vrij groot. Echter zegt het ook niet alles: het hangt er ook vanaf hoe groot de sensor is en hoe groot de individuele pixels zijn. Als ze heel klein zijn, dan heb je vaak kwaliteitsverlies en dat merk je vooral als je in het donker fotografeert. Nu kunnen veel smartphones die zijn voorzien van allerlei algoritmes daar wel veel bij helpen, maar je kunt je voorstellen dat op deze manier de megapixelhoeveelheden dus niet altijd een positief effect hebben. We zijn dan ook benieuwd hoe de toepassing precies is in Samsungs nieuwe vlaggenschip en hoe het bedrijf ze in de markt zet.