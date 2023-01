​Waarom Apple nog geen vouwbaar toestel heeft aangekondigd

Het zou zo leuk zijn hè, een vouwbare iPhone. Eindelijk eens een compleet andere vorm voor een Apple-toestel, dat -laten we eerlijk zijn- eigenlijk sinds het prille begin al ongeveer dezelfde designtaal heeft aangehouden. Kan er bij de iPhone 15-lineup die dit jaar wordt verwacht ook een vouwbaar toestel zitten? (Goed om te weten: de tweets/video's in dit artikel zijn allemaal door fans in elkaar geknutseld en komen dus niet van Apple zelf)

iPhone Fold

We achten de kans klein. Het is namelijk niet voor niets dat Apple nog geen vouwbaar toestel heeft gemaakt. In eerste plaats is Apple een bedrijf dat niet te veel probeert na te apen van anderen. Het probeer liever zelf origineel te zijn (denk aan de iPod en de iPad), dan dat het iets wat al gevestigde orde is zelf ook nog eens gaat aanpakken. Het wil origineel zijn en dat is goed streven. Samsung, Huawei, Xiaomi en Motorola hebben allemaal al toestellen gemaakt met vouwbare schermen.

Plus: is het echt een oplossing voor een probleem? Apple is altijd erg bezig met het bedenken wat mensen onhandig of vervelend vinden en komt vervolgens met een oplossing. Is een vouwbare telefoon nu werkelijk een oplossing voor iets? Nee. Het ziet er bijzonder uit en het is een leuke gimmick, maar meer dan dat is het niet. Sterker nog, heel veel zaken die gaan juist achteruit: de breekbaarheid van het toestel en de batterijduur bijvoorbeeld. Hij past ook niet zo makkelijk in je broekzak, en Apple is toch ook wel van het gemak. Weet je de iPod Shuffle nog?