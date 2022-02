​Gaat Apple nu echt aan een vouwbaar toestel?

Het is al jaren een gerucht en het zal nog jaren duren voordat hij er is, maar er lijkt nu echt een vouwbare Apple-gadget aan te komen. Het gaat alleen niet om een smartphone: het zou gaan om een 20-inch iPad waarvan het scherm kan vouwen.

Het heeft een dual-screen scherm waarbij je geen fysiek toetsenbord hebt, maar dus typt op het aanraakscherm. Het is de vraag of dat heel lekker typt, maar aan de andere kant gebruiken mensen inmiddels al meer dan tien jaar het aanraaktoetsenbord van iPad. Bovendien helpt het dat het op een tweede scherm is. Dat typt waarschijnlijk prettiger omdat het toetsenbord groter kan worden gemaakt.

Apple-expert Mark Gurman van Bloomberg schrijft dat dat het zelfs iets meer is dan een tablet alleen, het zou een hybride moeten zijn tussen iPad en MacBook. Een gerucht dat onder andere kracht wordt bijgezet door meerdere experts uit het veld, waaronder Ross Young. Het gaat om een iPad met een toetsenbord en een trackpad, waardoor het een stuk meer is dan de iPad die we kennen.

Apple's vouwbare gadgets

Nieuwsgierig hoe zoiets eruit kan zien? Er wordt onder andere verwezen naar de Lenovo ThinkPad X1 Fold. Deze tablet-laptophybride heeft een iets kleiner scherm, namelijk 13 inch, maar werkt ook met een touchscreen om op te typen. Nu waren mensen daar niet altijd even goed over te spreken, maar aangezien het aanraakscherm van Apple groter wordt en het nog wel een paar jaar duurt voordat we het toestel mogen verwachten, is er hoop dat Apple het wel goed voor elkaar krijgt.

We zijn benieuwd of er ook nog steeds plannen zijn voor een vouwbare iPhone. Dit zou meer een soort dual-scherm slidertelefoon worden dan echt een vouwbare telefoon zoals bijvoorbeeld die van Samsung en Huawei, maar het zou wel een heel andere iPhone zijn dan we tot nu toe hebben gezien. In oktober 2021 waren hierover de laatste geruchten en het is onbekend of Apple hier inderdaad mee bezig is: maar dat geldt uiteraard voor bijna alle gadgets van het Amerikaanse techbedrijf.

De vouwbare Apple tablet-laptop zou komen in 2026 en dat is, als we andere geruchten mogen geloven, een bijzonder jaar voor Apple. Dan komt namelijk ook de Apple-auto uit.