Dual screen iPhone slider ziet er strak uit, maar komt er niet

Zo lang als de iPhone bestaat wordt er al volop gespeculeerd over de opvolgers, met name vlak na de release van een nieuw model. En de eerste geruchten over een mobiele telefoon met een Apple logo dateren al van ver voor de lancering van het eerste model, in 2007. Enfin, wanneer een nieuwe iPhone op de markt komt die uiterlijk of qua specificaties een beetje teleurstelt – doorgaans de ‘S’ uitvoeringen – dan lijken de geruchten en fantasie van ‘experts’ en fans er nog een schepje bovenop te doen.

Slider iPhone met twee schermen

Het concept voor een BlackBerry- of PDA-slider iPhone 14 design is een daar duidelijk een voorbeeld van. Een slider met twee schermen dan wel. Zeg nooit, nooit, maar ik acht de kans dat we een dergelijke iPhone ooit zullen gaan zien op minder dan 1 procent want, zoals gezegd, zeg nooit, nooit. Het slider iPhone concept in onderstaande video is afkomstig van ConceptsiPhone. Toegegeven, hij ziet er strak uit, maar de tijd van smartphones die op een slider PDA en BlackBerry lijken, liggen toch écht achter ons.