Apple werkt aan laptop met opvouwbaar scherm

Zoals met alle toekomstige, nog onaangekondigde, Apple producten is ook dit nog een gerucht. Deze keer is het ‘nieuws’ afkomstig van concurrent Samsung. De Koreaanse fabrikant zou zich tijdens een meeting met leveranciers hebben laten ontvallen dat Apple in 2024 een laptop, en mogelijk ook een tablet, met een opvouwbaar scherm gaat onthullen. Dat is althans informatie die The Elec claimt bemachtigd te hebben.

Opvouwbaar scherm van Samsung?

Waarom deze geruchten uit de krochten van Samsung komen moge duidelijk zijn. De display divisie van de Koreanen is marktleider op het gebied van opvouwbare schermen. Mochten de geruchten dus een kern van waarheid bevatten, dan is het meer dan waarschijnlijk dat Apple bij Samsung Display aan zal kloppen voor de ontwikkeling, productie en levering van de opvouwbare schermen voor de dito laptops en tablets.

Geruchten over een Apple laptop met een opvouwbaar scherm zijn overigens niet nieuw. In februari van dit jaar schreef Apple kenner Mark Gurman van Bloomberg al dat Apple aan een opvouwbare laptop zou werken. Die ‘MacFold’ (of hoe hij ook gaat heten) zou in opengeklapte staat een 20 inch scherm krijgen.