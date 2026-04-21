Er zijn verschillende trucjes om de iPhone ‘dommer’ te maken en zo minder snel afgeleid te raken door je telefoon. We nemen de belangrijkste tips met je door.

Bijna iedereen loopt tegenwoordig wel met een smartphone op zak. De smartphone vormt dan ook een steeds belangrijker onderdeel van ons leven. We doen er alles mee, van communiceren met onze vrienden, familie en collega’s en het checken van social media, tot bankzaken, het lezen van nieuws en bijhouden van afspraken.

Echt zonder een smartphone kunnen we dus niet meer, maar dat heeft ook een bijkomend nadeel: het is voor steeds meer mensen steeds moeilijker om zich op andere zaken die er toe doen te concentreren. Dat kan vrij ‘onschuldige’ gevolgen hebben, zoals niet goed een film of serie kunnen volgen, maar ook grotere gevolgen. Het kan bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op onze slaap, of het kan er voor zorgen dat we ons niet volledig kunnen focussen op werk.

Het ergste van dit alles is dat we soms niet genoeg wilskracht hebben om hier wat aan te doen. Natuurlijk, je zou de smartphone gewoon even opzij kunnen leggen en hem de komende uren negeren, of alle onnodige apps van de telefoon verwijderen. Maar in de praktijk is dat voor velen toch wat lastiger dan het klinkt. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden qua instellingen om je minder snel af te leiden. Apple heeft op de iPhone in de loop der jaren diverse handige tools uitgebracht die je een handje helpen. Hieronder vind je een aantal van die hulpmiddelen.

Limieten voor appgebruik instellen

Een van de manieren waarop je zelf bepaalt hoeveel tijd je per dag aan bepaalde apps besteedt, is in de instellingen applimieten instellen. Ga naar de optie ‘Schermtijd’ in de instellingen van je iPhone en kies ‘Applimieten’. Vervolgens krijg je een overzicht van verschillende soorten apps, zoals sociale apps (denk aan Facebook, TikTok en WhatsApp), games, diensten en amusement.

Het is daarbij mogelijk om een limiet per dag in te stellen, per app of categorie (of, indien gewenst, voor álle apps op je iPhone). Misschien wil je bijvoorbeeld er voor zorgen dat je maar een halfuur per dag op social media kunt scrollen, of een uurtje per dag kunt gamen op je smartphone.

Het is daarbij zelfs mogelijk om specifieke dagen te selecteren dat de tijdslimiet geldt. Zo kun je jezelf in het weekend bijvoorbeeld wat meer speling geven. Je krijgt daarbij ook een notificatie vlak voordat je schermtijd op is. Deze instellingen zijn natuurlijk ook gemakkelijk weer te verwijderen, maar het is in ieder geval een extra stok achter de deur.

Gebruik ‘Focus’

In de systeemvoorzieningen én in de Instellingen is ook een optie genaamd ‘Focus’ te vinden. Ook deze tool is specifiek bedacht om je iPhone tijdelijk ‘dommer’ te maken. Zo zijn er opties als ‘Niet storen’, en ‘Slaap’, zodat de iPhone niet voor elk klein dingetje meer een hoorbare of voelbare melding geeft.

Als je bijvoorbeeld gaat slapen en geen zin hebt om door elk appbericht of melding op Facebook weer gewerkt te worden, stel je een van je Focus-opties in. Het is daarbij ook mogelijk om zelf een nieuwe Focus-categorie in te stellen. Zo kun je precies aangeven welke meldingen of belletjes doorkomen – wel zo handig als je wel belangrijke telefoontjes van familie wil kunnen ontvangen.

Nog mooier is dat je zelfs het beginscherm van je iPhone kunt aanpassen bij een zelfgemaakte Focus-categorie. Zo kun je bijvoorbeeld een beginscherm speciaal voor wanneer je op werk bent aanmaken, zonder al die afleidende social media apps die naar je lonken en om je aandacht vragen.

Plan apparaatvrije tijd in

Het is natuurlijk mogelijk om zelf te bepalen op welke momenten van de dag je niet naar het scherm van een smartphone wil staren, maar ook daar kan je iPhone je een handje bij helpen. Bij de optie ‘Schermtijd’ in de instellingen van de iPhone, vind je namelijk ook de optie ‘apparaatvrije tijd’ – al mot je daarvoor wel eerst het bijhouden van app- en websiteactiviteit hebben ingeschakeld.

Zo is er een standaard optie ‘Schakel apparaatvrije tijd in tot morgen’. Schakel dit in, krijg je alleen telefoongesprekken en meldingen van mensen en apps die je zelf hebt goedgekeurd. Verder blijft je iPhone stil, wat de verleiding om hem op te pakken minder groot maakt.

Je kunt door de Gepland-schakelaar naar rechts te klikken ook specifieke dagen of tijden invoeren. De iPhone zal die dagen of tijden dan automatisch op ‘apparaatvrije tijd’ overgaan, zodat je dit niet zelf telkens handmatig hoeft in te schakelen.

Natuurlijk geldt voor bovenstaande tips alsnog dat je wel zelf de motivatie moet opbrengen om de instellingen aan te passen en daardoor minder op je smartphone zit. Uiteindelijk gaat het om een verandering van levensstijl en die begint bij jezelf. Toch zijn deze extra functionaliteiten handige gereedschappen om net iets minder snel afgeleid te raken door je iPhone.