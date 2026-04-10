De ‘Personal Health Coach’ van Google ’s Fitbit is sinds vorig jaar al in de Verenigde Staten te gebruiken, maar het bedrijf rolt deze AI-coach nu ook uit naar Nederland en 36 andere landen.

Dat kondigde Google deze week aan . Onder de landen naast Nederland die de gezondheidscoach binnen enkele weken kunnen gaan gebruiken, vallen bijvoorbeeld ook België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië, Japan en Brazilië. Daarbij hoef je niet goed in de Engelse taal zijn om van de coach gebruik te kunnen maken: er worden 32 talen toegevoegd, waaronder ook Nederlands.

Daarbij moet wel gezegd worden dat de Personal Health Coach-functie zich nog in de Public Preview-fase bevindt. Het gaat dus nog om een bèta die mensen die zich hebben aangemeld voor het Public Preview-programma kunnen uittesten op iOS en Android. Uiteindelijk moet de functie natuurlijk voor iedereen beschikbaar komen, en daar heb je geen betaald Fitbit-abonnement voor nodig.

De beste versie van jezelf

De Personal Health Coach van Fitbit draait op Google’s Gemini AI en is een fitnesstrainer, slaapcoach en gezondheidsadviseur in één, met als doel om de beste versie van jezelf te creëren. Wanneer je de coach voor het eerst opstart, houd je via tekst of via de microfoon eerst een gesprek van 5 à 10 minuten waarin je je motivaties en doelen met de coach bespreekt. Het is ook mogelijk om dit gesprek te skippen en het op een later moment te voeren.

Persoonlijke fitnesscoach

De Personal Health Coach kun je inzetten als een persoonlijke fitnesstrainer. Creëer samen met de coach een fitnessplan en wekelijks krijg je notificaties en doelen afgesteld op jouw wensen. Je kunt bijvoorbeeld als doel hebben om over drie maanden 10 kilometer te kunnen joggen, en vervolgens helpt de coach je met daar naartoe werken.

Het is natuurlijk ook mogelijk om specifieke workouts te creëren voor bijvoorbeeld een uurtje sporten. Ondertussen kan de coach je advies geven, bijvoorbeeld over welke oefeningen goed zijn om een bepaalde spiergroep te trainen. Daarbij is de wil van de coach niet de wet: je kunt het fitnessplan altijd laten aanpassen op basis van je behoeftes, en zelfs feedback geven over de vorige workout om daar toekomstige sportsessies op aan te passen.

Goede nachtrust

Minstens zo belangrijk voor een gezond leven is goede nachtrust. De Personal Health Coach kan een gedetailleerde slaapanalyse geven. Heb je bijvoorbeeld een slechte nachtrust gehad, dan kun je samen met de coach achterhalen wat dit mogelijk heeft veroorzaakt. De coach geeft ook adviezen die zijn afgestemd op je persoonlijke situatie.

Ben je al een tijdje bezig met je slaaproutines in kaart brengen met de AI-coach, dan kan hij patronen zien die je zelf misschien over het hoofd ziet. Daarbij kan hij deze patronen visueel in kaart brengen om het nog duidelijker te maken. De coach kan zelfs je slaapdata met de data van andere gebruikers vergelijken.

Houd je gezondheid in de gaten

Samen met de Personal Health Coach krijg je een betere grip op je gezondheid. Zo kun je voordat je naar een doktersafspraak gaat alvast brainstormen met de coach over vragen die je kunt stellen, meer duidelijkheid krijgen over welke gezondheidsproblemen bij bepaalde leeftijden horen en meer info ontvangen over gezond eten.

In combinatie met je fitnessdata van Fitbit krijg je ook meer informatie over de betekenis van bijvoorbeeld je hartslag. Je kunt vragen stellen over symptomen van ziektes, en je kan een gedetailleerd overzicht van je gezondheidsverleden opvragen.

AI-gezondheidscoaches zijn populair