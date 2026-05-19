Waarom klassieke mannenparfums ineens weer populair zijn

Mode herhaalt zich. Muziek herhaalt zich. Sneakers uit de jaren 90 worden opnieuw massaal verkocht. En nu lijkt ook parfum dezelfde cyclus door te maken. Steeds vaker duiken klassieke mannengeuren uit de jaren 90 en begin jaren 2000 opnieuw op in TikTok-video’s, Reddit-discussies en “top 10 compliment fragrances”-lijstjes.

Voor veel millennials voelt het bijna nostalgisch. Geuren die ooit in middelbare schoolgangen, clubs of vakantiehotels hingen, krijgen ineens een tweede leven. Maar opvallender is misschien nog wel dat juist Gen Z deze oudere parfums ontdekt alsof het compleet nieuwe releases zijn.

En dat is geen toeval.

Nostalgie verkoopt weer

De afgelopen jaren is nostalgie uitgegroeid tot één van de krachtigste trends op internet. Vinylplaten zijn terug, retro-gaming floreert en oude digitale camera’s worden opnieuw populair op social media. Zelfs flip phones maken voorzichtig een comeback.

Parfum sluit daar perfect op aan.

Een geur heeft namelijk iets wat veel andere producten missen: emotioneel geheugen. Eén spray kan iemand direct terugbrengen naar een bepaalde periode, vakantie of relatie. Dat maakt klassieke parfums veel krachtiger dan alleen “lekker ruiken”.

Voor millennials draait het vaak om herkenning en herinneringen. Voor jongere generaties juist om het ontdekken van iets dat authentieker voelt dan de eindeloze stroom nieuwe influencermerken.

TikTok verandert parfums in cultuur

Social media speelt daarin een enorme rol. Vooral TikTok heeft de parfumwereld compleet veranderd.

Onder hashtags als:

#FragranceTok

#PerfumeTok

#MensFragrance

…worden dagelijks miljoenen views verzameld met geurreviews, lijstjes en “blind buy”-tips.

Wat opvalt is dat het daarbij lang niet alleen draait om nieuwe releases. Juist klassieke geuren doen het opvallend goed. Gebruikers zoeken naar parfums met een herkenbare identiteit en een verhaal. Een geur die al twintig jaar meegaat voelt automatisch iconischer dan de zoveelste snelle celebrity-release.

Klassiekers zoals Jean Paul Gaultier Le male worden daardoor opnieuw ontdekt door een generatie die de originele hype nooit heeft meegemaakt.

De verschuiving van “fris” naar karakter

Interessant genoeg verandert ook de smaak van consumenten.

Jarenlang draaide mannenparfum vooral om frisse, veilige geuren. Denk aan aquatische parfums, citrusnoten en sportieve releases die bijna niemand zou afschrikken.

Nu lijkt er juist meer interesse te ontstaan in parfums met een sterkere identiteit:

vanille

kruiden

amber

tabak

leer

warme houtnoten

Veel klassieke mannengeuren hebben precies dat profiel. Ze zijn minder steriel, minder minimalistisch en vaak uitgesprokener aanwezig. Dat sluit aan op een bredere trend waarin mannen opnieuw meer aandacht besteden aan persoonlijke stijl, verzorging en uitstraling.

Geur wordt steeds meer onderdeel van identiteit

Waar parfum vroeger vooral “iets extra’s” was, zien veel jongere gebruikers geur inmiddels als onderdeel van hun persoonlijke identiteit. Dat zie je ook terug in online communities. Op Reddit , YouTube en TikTok praten mensen over parfums, alsof het sneakers, mode of muziekgenres zijn. Er ontstaan complete subculturen rondom specifieke geurtypes.

Sommigen verzamelen tientallen parfums. Anderen zoeken jarenlang naar een “signature scent”. Daardoor krijgen oudere geuren automatisch meer status. Ze voelen tijdlozer en onderscheidender dan parfums die puur op een tijdelijke trend inspelen.

Ook nicheparfums profiteren mee

De comeback van klassieke geuren valt samen met de explosieve groei van nicheparfumhuizen. Consumenten raken steeds meer geïnteresseerd in unieke geurervaringen in plaats van standaard designerparfums.

Volgens de wereldwijde brancheorganisatie voor geurstoffen IFRA groeit de vraag naar premium en niche fragrances al jaren sterk, mede door social media en online communities

Toch blijven juist de grote klassiekers opvallend relevant. Dat komt deels doordat veel moderne nicheparfums inspiratie halen uit oudere geurprofielen die vroeger al populair waren.

De scheidslijn tussen “retro” en “modern” vervaagt daardoor steeds verder.

De invloed van AI en algoritmes

Ook algoritmes spelen een grotere rol dan veel mensen denken.

Streamingdiensten weten exact welke muziek je luistert. Social media voorspelt welke kledingstijl je aanspreekt. En inmiddels gebeurt dat ook met geurtrends. TikTok-algoritmes versterken populaire parfums razendsnel, waardoor oude klassiekers opnieuw viraal kunnen gaan.

Sommige geuren beleven daardoor letterlijk een tweede commerciële piek, tientallen jaren na hun oorspronkelijke release. Dat laat zien hoe sterk online cultuur inmiddels verweven raakt met iets fysieks en persoonlijks als geur.

Klassieke parfums voelen minder generiek

Misschien is dat uiteindelijk de belangrijkste reden achter deze comeback.

In een wereld waarin trends steeds sneller komen en gaan, zoeken mensen opnieuw naar producten met karakter en herkenbaarheid. Klassieke parfums hebben die status al verdiend. Ze hoeven zich niet meer te bewijzen via marketingcampagnes of influencerdeals.

Ze hebben hun reputatie al opgebouwd. En juist daarom voelen ze vandaag de dag opnieuw verrassend relevant.