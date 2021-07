​Ford maakt parfum dat naar fossiele brandstoffen ruikt

Wat hebben amandelen, paarden en rubber met elkaar gemeen? Je hoeft er niet lang over na te denken, want in principe is dat niets. Tot vandaag. Ford heeft een parfum aangekondigd dat precies daarnaar ruikt. De combinatie van die dingen geurt ongeveer zoals gas. Het luchtje heet Mach-Eau.



Ford parfum

Heb je een elektrische auto en mis je de geur van verbrande fossiele brandstoffen? Dan heeft Ford iets gemaakt dat je waarschijnlijk graag wil hebben. Je hoeft niet meer langs tankstations te rijden als je het in huis hebt, want het is een parfum dat ruikt naar gas. Het luchtje, Mach-Eau, is volgens Ford speciaal gemaakt voor mensen die een Ford Mustang Mach-E GT kopen. Die gloednieuwe auto (à 59.000 dollar) is volgens sommige automobilisten enorm beschamend, omdat het niet dat echte gepruttel heeft van vroeger. Deze auto is immers elektrisch, dus er hoeft niets te pruttelen.

Fijn voor onze longen én voor onze ozonlaag, maar wat als je toch heel erg die brandstoflucht mist? Ford heeft er iets op bedacht en komt daarom met Mach-Eau, dat ruikt naar amandelen, rubber en paarden. In Europa deed Ford een enquête waaruit is gebleken dat 1 op de 5 chauffeurs die geur van brandstof gaat missen wanneer ze naar een elektrische auto overschakelen.