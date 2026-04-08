Een Basilosaurus van 15 meter, een Triceratops-schedel en een Mosasaurus-kop, omgetoverd tot hedendaagse sculpturen in een zeventiende-eeuws grachtenpand.

Everybody loves dino's . En als je ze ook nog eens kunt bewonderen onder een barok plafond van Jacob de Wit, omringd door fluweel en geverfd koraal van staal, dan is dat al helemaal mooi meegenomen.

Art Zoo Museum aan de Amsterdamse Herengracht - eerder dit jaar opgenomen in TIME's lijst van World's Greatest Places 2026 - opent op 17 april zijn eerste tentoonstelling: Relics. Taxidermiekunstenaars Darwin, Sinke & Van Tongeren, de drijvende kracht achter het museum, werkten meer dan tien jaar aan deze collectie gigantische fossielen die ze hebben omgetoverd tot hedendaagse kunst.

Wat zie je?

De tentoonstelling omvat echte fossielen - geen replica's. Een Basilosaurus van 45 miljoen jaar oud en maar liefst 15 meter lang, de kop van een Mosasaurus van 70 miljoen jaar oud en een Triceratops-schedel van 67 miljoen jaar. De fossiele resten werden ontdekt en geprepareerd onder leiding van paleontologisch instituut ZOIC.

Het contrast met de setting is precies de bedoeling: prehistorie tegenover barok, hard gefossiliseerd bot naast zacht fluweel, staalconstructies naast eeuwenoude schilderkunst. Curator en dinosaurusdeskundige Iacopo Briano vat het samen: "Relics is geen wetenschappelijke reconstructie. Relics gaat over schoonheid."

Praktisch

Relics is te zien van 17 april tot en met 30 november 2026 in Art Zoo Museum, Herengracht, Amsterdam. Tickets via de website van het museum.

Fotocredits: Tim Mintiens Photography