Jurassic World Rebirth komt eraan: check de trailer

Goed nieuws voor wie constant bazelt over brachiosaurussen, tiert over T-rexen en verliefd is op velociraptors, want Jurassic World Rebirth komt eraan. De film verschijnt in juli en de nieuwe trailer belooft veel goeds. Of kwaads, net hoe je het bekijkt.

Jurassic World Rebirth

Er zijn nieuwe personages, Gareth Edwards regisseert (bekend van Monsters en Godzilla) en er is natuurlijk weer flink geëxperimenteerd met dino-DNA: deze film lijkt het allemaal te hebben. Dit zijn de Distortus Rex en de Mutadons in deze zevende film in de franchise.

En om toch nog even op de nieuwe personages terug te komen, wat dacht je van: Scarlett Johansson, Mahershala Ali en Jonathan Bailey? Dit wordt er eentje deze zomer, naast natuurlijk Superman.